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"Gerçekleştirme görevlileri" ödüllendirildi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi personeli arasından 2016 yılı boyunca "gerçekleştirme görevlisi" olarak sorumluluk üstlenenler ödüllendirildi.

Nilüfer Belediyesi'nin personelin motivasyon ve verimliliğini artırmak için 2017 yılında uygulamaya başladığı tanıma,takdir ve ödüllendirme sistemi kapsamında "gerçekleştirme görevlisi" olarak sorumluluk üstlenenler düzenlenen gecede bir araya geldi. Misi Kam Karavan Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız ve 2016 yılı boyunca mevcut görevleri dışında "Gerçekleştirme Görevlisi" olarak sorumluluk üstelenen 29 çalışan katıldı.

Çalışanlara üstlendikleri sorumluluk için teşekkür eden Başkan Mustafa Bozbey, "Sizler, çok önemli bir sorumluluk taşıyorsunuz. Bu akşam sizinle bir araya geldik. Aldığınız sorumluluktan dolayı size teşekkür ediyorum. Kurumumuzu her yerde en iyi şekilde temsil ediyorsunuz bu anlamda verdiğiniz emek çok önemli" dedi.

Başkan Bozbey, 29 personele teşekkür belgesi ve ödül verdi.

(MŞ)



10.05.2017 17:00:18 TSI

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