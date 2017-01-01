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Hanönü'nde İlçe Halk Toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Emre Yılmaz

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı başkanlığında halk toplantısı düzenlendi.

Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşların sorunlarıyla ilgili istişarede bulunularak çözüm yolları tartışıldı. Toplantıda söz alan Hanönü Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, vatandaşların eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı ve kişisel sıkıntılarıyla ilgili ellerinden geldiğince çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi. Daha sonra Hanönü'nde faaliyet gösteren özel bir maden şirketinin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Kıyıcı, köylülere verilen sözlerin yerine getirilmesinin takipçisi olacaklarını ifade etti.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Başçavuş Harun Tuncay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, kamu kurum ve kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

(EY-GY-Y)



10.05.2017 17:00:57 TSI

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