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Zabıtaya çevik kuvvetten biber gazı eğitimi



(Fotoğraflı)



Mustafa Mert

HATAY (İHA) - Hatay'ın İskenderun İlçe Belediyesi'nde görevli zabıta memurlarına, meslek içi eğitim programları çerçevesinde İskenderun ilçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Şahin Erener tarafından 'Gaz Spreyi Eğitimi' verildi. Eğitimin sonunda zabıtalara belge takdim edildi.

İskenderun Belediyesi brifing salonunda, Çevik Kuvvet Grup Amirliği'nde görevli polis memuru Şahin Erener tarafından verilen eğitimlerde, yaşanabilecek toplumsal olaylar, ya da denetim görevi sırasında meydana gelebilecek olası saldırılar karşısında, biber gazının nasıl kullanılması gerektiği konularında ayrıntılı bilgi verildi.

Erener, "Biber gazı, gözlerde kontrolsüz gözyaşı akmasına sebep olan, acı ve saldırganın geçici olarak etkisiz hale gelmesini sağlayan etken maddesi biber olan doğal bir gazdır. Kullandığımız biber gazının doğal olmasına karşılık olarak yine de oldukça dikkatli kullanılmalıdır" dedi.

Kuvvet kullanma kriterleri ile ilgili teorik bilgiler, yasal boyutu ile ilgili bilgiler ve göz yaşartıcı gazlar hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler alan zabıta memurlarına eğitimler sonunda 'Gaz Spreyi Eğitimi' belgesi verildi.

(MSM-Y)



10.05.2017 17:01:28 TSI

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