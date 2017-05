YEREL HABERLER / KOCAELİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Amra Kafkas Halk Dansları Topluluğu sezon finalini gerçekleştirecek

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin en büyük dans ekiplerinden olan Amra Kafkas Halk Dansları Topluluğu, öğrencilerine verdiği 1 yılın emeğini sahnede seyirciyle buluşturacak.

Kocaeli'nin en büyük dans ekipleri arasında bulunan, başta Avrupa olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde gösteriler yaparak hem Türkiye'nin hem de Kocaeli'nin adını sıkça duyuran, sanat yönetmenliğini İlker Yar'ın yaptığı Amra Kafkas Halk Dansları Topluluğu, bütün yılın çalışmalarını sahnede seyirci ile buluşturacak. 12 Mayıs 2017 Cuma günü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde saat 20:00'de başlayacak olan gösterinin kapıları tüm vatandaşlara açık olacak. Amra Kafkas Halk Dansları Topluluğu Sanat Yönetmeni İlker Yar etkinlik ile ilgili bilgiler vererek, "Uzun yıllardır büyük çalışmalara imza atan ekibimiz her yıl geleneksel olarak sene sonu gösteriler yapıyordu. Bu yılda aynı gösterilerden birini gerçekleştireceğiz" dedi.

Sanat Yönetmeni İlker Yar açıklamasının devamında Amra Kafkas Halk Dansları Topluluğu'nun her yıl kendisini geliştirdiğine dikkat çekerek, "Biz Amra olarak her yıl gösterilerimizde farklı motifler uyguluyor ve danslarımıza yenilikler katıyoruz. Bu yılda yine farklılıklar görücüye çıkacak. Tüm Kocaeli'nin, Türkiye'nin ve dünyada birçok ülkenin başarılarımızı takdir ettiği bir ekip olarak bu yılda amacımız yine kendimizden bahsettirmek olacak. Bu yaz yine Amra olarak Avrupa'da gösterilerde olacağız. Bu program ile ilgili olarak ta kamuoyunu sürekli basın yoluyla bilgilendiriyoruz. Ben Cuma akşamı gerçekleşecek olan etkinliğimize tüm herkesi bekliyorum" şeklinde konuştu.

