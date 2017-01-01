YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Belediye Başkanı Tahmazoğlu Vakıflar Haftasını kutladı

Belediye Başkanı Tahmazoğlu Vakıflar Haftasını kutladı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Tarihi ve kültürel değerler bir toplumun en büyük miraslarının başında gelir" dedi.

Başkan Tahmazoğlu, Gaziantep'in yeni açılımlara ihtiyacı olduğunu, ilin sanayi gelirlerinden aldığı kadar turizmden de alabileceği büyük bir pay olduğuna inandıklarını vurgulayarak, "Sosyal devlet anlayışımızın en önemli unsurlarından olan vakıflarımız, toplumumuzda birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi, şefkat ve dayanışmanın tesis edilmesi hususunda ecdadımızın bize bıraktığı en değerli miraslardandır. Vakıf, Allah rızası kazanmak dışında hiçbir karşılık beklemeden elindekini ihtiyaç sahibi ile paylaşmaktır. Vakıf olgusu topraklarımızda Selçuklu dönemin de yaygınlaşmış, Osmanlı Devleti döneminde ise kurumsallaşarak adeta bir medeniyet haline dönüşmüştür. Osmanlı döneminde iç ve dış güvenlik hizmetleri ile adalet hizmetleri dışındaki hemen her alanda vakıflar önem arz etmiştir. Gücünü inancından, insana verdiği değerden, koru ve yaşat düsturundan anlayışla, Vakıf ruhunu asırlar ötesinden alarak, asırlar sonrasına taşımak milli bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

(OE-SD-Y)



10.05.2017 17:03:33 TSI

NNNN

