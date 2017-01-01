YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Büyükkılıç: "TÜBİTAK projeleri bize ümit veriyor"

Başkan Büyükkılıç: "TÜBİTAK projeleri bize ümit veriyor"



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Caferbey Mahallesindeki yatırımları ve çalışmaları yerinde görmek için yapmış olduğu incele gezisinde Yunus Büyükkuşoğlu İmam Hatip Ortaokulunun TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı etkinliğe ve sergisinin açılışına iştirak ederek öğrenciler ile sohbet etti.

Her zaman eğitim ve eğitimcinin yanında ve yardımcısı olduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Melikgazi Belediyesi Caferbey Mahallesinde yapılan yatırım ve hizmetleri yerinde görmek için yapmış olduğumuz inceleme gezisinde Yunus Büyükkuşoğlu İmam Hatip Ortaokulunun etkinliğine katıldık. Teknoloji ve Tasarım sergisini gezdik. Hayran olmamak ve takdir etmemek mümkün değil. Öğrencilerimizi bu geniş düşünce ve fikirlerinden dolayı kutluyorum" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuncay Demir ve Belediye Daire müdürleri ile birlikte Yunus Büyükkuşoğlu İmam Hatip Ortaokulunu gezen Başkan Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi tarafından yaptırılan Konferans Salonunun da açılışını gerçekleştirdi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, projelerin büyük sabırla yapılmış olduğunu ve öğrencilerin vermiş olduğu emeği ve katkıda bulunan yöneticileri de tebrik ettiğini belirterek, konferans salonunun da hayırlı olması dileğinde bulundu.

(SK)



10.05.2017 17:04:02 TSI

NNNN

