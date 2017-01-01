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Halet Çambel'i Anma ve Osmaniye'nin Tanıtımı gezisi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:56
Halet Çambel'i Anma ve Osmaniye'nin Tanıtımı gezisi
Halet Çambel'i Anma ve Osmaniye'nin Tanıtımı gezisi

(Fotoğraflı)

Kasım Karadağ
OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Fotoğraf Sanatçıları Derneği (OFSAD) tarafından, 'Prof. Dr. Halet Çambel'i Anma ve Osmaniye'nin Tanıtımı' temalı gezi düzenledi.
Program ile ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Murat Anıl, 100 kişiden oluşan grubun ilk olarak kilimleri ile ünlü Karatepe'de Kilim dokuma atölyelerini gezip fotoğraf çekerek başladıklarını söyledi.
Daha sonra Doğasever arkadaşları ile birlikte yaya olarak gözlem evine gittiklerini belirten Anıl, "Yol boyunca, baharın renklerine bürünmüş yemyeşil doğayı kareleyen fotoğraf sevenler, zirveye ulaşınca karşılaştıkları doğal güzelliklere hayran kaldı. Tepe de eşsiz manzara ile beraber anı fotoğrafı çektirdik. Daha sonra da Aslantaş açık hava müzesine gidildi. Burada müzeyi gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Halet Çambel'i andık. Fotoğrafa gönül vermiş kişileri bir araya getirmek ve bu yörenin eşsiz manzarasını fotoğraflama imkanı sağlamak adına güzel bir etkinlik oldu. Tüm katılımcılar, doğal ve tarihi güzellikleri görmek ve fotoğraflamaktan büyük zevk aldılar" dedi.
Anıl, Osmaniye'yi tanıtmak adına doğa yürüyüşü eşliğinde fotoğraf çekme etkinliklerinin devam edeceğini kaydetti.
(KSM-Y)

10.05.2017 17:04:08 TSI
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