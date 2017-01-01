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'Geleceğin Tıbbı Kongresi' SAÜ'de yapıldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:56
'Geleceğin Tıbbı Kongresi' SAÜ'de yapıldı
'Geleceğin Tıbbı Kongresi' SAÜ'de yapıldı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Geleceğin Tıbbı Kongresi yapıldı.
SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen kongrede kök hücre, yüz nakli, gelecekteki sağlık hizmetleri, organ nakli, kanser tedavisi, nöroloji, cerrahi, farmakoloji, immünoloji, genetik ve daha birçok konu, alanlarında uzman katılımcılarla ele alındı. İki gün süren kongrenin açılışında konuşan Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, dünyada eğitim ve öğretimin geldiği noktada artık akademisyenlerin öğrencilere yol gösterici ve rehber olması gerektiğini belirtti. Tıp alanının artık farklı disiplinlerle de ilişki kurmaya başladığını ifade eden Prof. Dr. Elmas, "Bir branşın geleceği dediğimiz olgu, dijital dünyanın ve başka araçların da işin içine girmesi ve buna uyum sağlamasıyla oluşuyor. Akıllı binalar, akıllı aletler, bunun yanı sıra akıllı fabrikalar, akıllı üniversiteler oluşuyor. Sakarya Üniversitesinde de akıllı üniversite modelini kurduk. İşte bu akıllı dediğimiz olgular birçok bilimle beraber ortaya çıkıyor" dedi.
SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir de yaptığı açılış konuşmasında, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen öğrencilere, akademisyenlere, tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Bu tür etkinlikleri eğitimin bir parçası olarak gördüklerini aktaran Prof. Dr. Akdemir, öğrencileri daha sosyal hale getirmeye çalıştıklarını, istendiğinde çok güzel işler ortaya çıktığını, Geleceğin Tıbbı kongresinin de bunun bir örneği olduğunu ifade etti.
Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği Sekreteri Doç. Dr. Hasan Salim Sağlam ise konuşmasında beş yılda üç kongre gerçekleştiren kongre düzenleme ekibine teşekkür ederek, ellerinden gelen her türlü desteği vermeye çalıştıklarını ifade etti. Doç. Dr. Sağlam, "Teknoloji gelişiyor, çağımız değişiyor. Buna adapte olmak gerekiyor. Ben sizlerin gelecekte de çok başarılı olacağınıza inanıyorum. Şu an böyle güzel bir kongre hazırlamak kolay bir şey değil. Bir çaba ve emek gerektiriyor. Bu denli büyük katılımcıların olduğu kongreler mezuniyet sonrasında yapılır. Siz öğrenciyken bunu başardınız. Sakarya Kamu Hastaneleri Birliği olarak sizlerin başarısı için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.
Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa Uysal da konuşmasında kongreyi düzenleyen öğrencilerin büyük emek verdiğini ifade ederek, "Bu kongre, azminizle neleri başarabileceğinizin çok güzel bir örneği. Umarım çok daha güzel yerlere gelirsiniz" şeklinde konuştu.
Kongre, açılış konuşmalarının ardından onur konuğu Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden Prof. Dr. Nazan Aydın'ın konuşması ve "Özelleşmiş Dünyalar-Kök Hücre" başlıklı birinci oturum ile devam etti.
(BCT-GY-Y)

10.05.2017 17:04:40 TSI
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