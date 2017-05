YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Türkiye'de Kırmızı Et Açığının Giderilmesinde Küçükbaş Hayvancılığın Rolü

SAMSUN (İHA) - Samsun Zootekni Derneği Başkanı Prof. Dr. Ergin Öztürk, "Türkiye'de Kırmızı Et Açığının Giderilmesinde Küçükbaş Hayvancılığın Rolü" başlıklı panelin 23 Mayıs'ta yapılacağını söyledi.

Panel hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ergin Öztürk, "Doğal yaşamın en güzel ortamı olan dağ ve yaylalarımızın değerlendirilerek, koyun-keçi üretiminin ve etlerinin tüketiminin yaygınlaşmasına katkı sağlamak, bu alanda bir farkındalık oluşturmak amacıyla 'Türkiye'de Kırmızı Et Açığının Giderilmesinde Küçükbaş Hayvancılığın Rolü' panelini düzenledik. Samsun'un yanı sıra Sinop, Amasya, Ordu ve Tokat illerinin yetiştiricileri de bu panele katılacak. Koyun ve keçi etinin önemini ve ne kadar lezzetli olduğunu tüm Türkiye'ye duyurmak için fırınlanmış olan etler de ikram edilecek" dedi.

"Türkiye'de Kırmızı Et Açığının Giderilmesinde Küçükbaş Hayvancılığın Rolü" paneli 23 Mayıs Salı günü saat 14.00-18.00 saatleri arasında Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleşecek.

10.05.2017 17:05:56 TSI

