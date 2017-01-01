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Şahinbey'e yeni bir sosyal tesis daha yapılıyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahveli Mahallesine yapılan sosyal tesisinin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

Her Mahalleye bir sosyal tesis yaptırmayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahveli Mahallesine giderek, yapılan sosyal tesis çalışmalarını yerinde denetledi. Başkan Tahmazoğlu, birkaç mahallenin ihtiyacını görebilecek bir tesis inşa ettiklerini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak, mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu sosyal tesislerimizi yapmaya devam ediyoruz. Özellikle Şahveli, Tepebaşı ve Akyol Mahalleleri'nin bulunduğu bölgede taziye evi ve sosyal tesisi ihtiyacı vardı. Bu konuda ihaleyi yaptık gerekli çalışmalar başladı. Birkaç ay içerisinde hem erkek hem bayan kardeşlerimizin kullanabileceği taziye evini ve mahalle sakinlerinin kullana bileceği kursların bulunduğu tesisimizi açmış olacağız. Tesisimizin şimdiden mahallemize ve vatandaşlarımıza hayırluı olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan çalışmayı inceleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, daha sonra mahalle sakinleriyle sohbet etti.

(OE-SD-Y)



10.05.2017 17:06:20 TSI

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