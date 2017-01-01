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Başkan Vekili Çınar'dan Berat Kandili mesajı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:57
Başkan Vekili Çınar'dan Berat Kandili mesajı
Başkan Vekili Çınar'dan Berat Kandili mesajı

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, Berat Kandili münasebeti ile bir mesaj yayımladı.
Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, Berat Kandili'nin tüm İslam âleminin beratına, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını diledi. Çınar, "Rahmet mevsimi üç aylar içinde yer alan ve müminlere temize çıkma, borçtan kurtulma, duaların kabul olup bağışlanma kapılarının ardına kadar açıldığı Berat Kandili'ni idrak ediyoruz. Allah'ın ihsanına kavuşmayı murat ettiğimiz bu rahmet gecesi, vicdanını muhasebeye çekmek, nefsini terbiye etmek, kötülüklerden arınmak, hataları telafi etmek için bize sunulmuş eşsiz bir fırsattır. Bu kutlu gecede dargınlıkları, kırgınlıkları unutmak, hayatımızda barışı ve adaleti tesis etmek, sevgiyi ve hürmeti hâkim kılmak fırsatı kaçırılmamalıdır. Saydığımız bu güzellikler, gecenin sabahında dilimizin bir parçası olup bizim özümüzü oluştursun. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili hemşehrilerimin, aziz milletimin ve cümle Müslümanların Berat Kandili'ni tebrik eder, başta Türkiye olmak üzere tüm İslam âleminin beratına, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim" dedi.
(VO-MSA-Y)

10.05.2017 17:06:33 TSI
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