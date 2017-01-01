YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Vekili Çınar'dan Berat Kandili mesajı

Başkan Vekili Çınar'dan Berat Kandili mesajı



(Fotoğraflı)



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, Berat Kandili münasebeti ile bir mesaj yayımladı.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Çınar, Berat Kandili'nin tüm İslam âleminin beratına, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını diledi. Çınar, "Rahmet mevsimi üç aylar içinde yer alan ve müminlere temize çıkma, borçtan kurtulma, duaların kabul olup bağışlanma kapılarının ardına kadar açıldığı Berat Kandili'ni idrak ediyoruz. Allah'ın ihsanına kavuşmayı murat ettiğimiz bu rahmet gecesi, vicdanını muhasebeye çekmek, nefsini terbiye etmek, kötülüklerden arınmak, hataları telafi etmek için bize sunulmuş eşsiz bir fırsattır. Bu kutlu gecede dargınlıkları, kırgınlıkları unutmak, hayatımızda barışı ve adaleti tesis etmek, sevgiyi ve hürmeti hâkim kılmak fırsatı kaçırılmamalıdır. Saydığımız bu güzellikler, gecenin sabahında dilimizin bir parçası olup bizim özümüzü oluştursun. Bu duygu ve düşüncelerle sevgili hemşehrilerimin, aziz milletimin ve cümle Müslümanların Berat Kandili'ni tebrik eder, başta Türkiye olmak üzere tüm İslam âleminin beratına, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim" dedi.

(VO-MSA-Y)



10.05.2017 17:06:33 TSI

NNNN

