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Okullarının kapatılmaması için oturma eylemi yaptılar

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:57
Okullarının kapatılmaması için oturma eylemi yaptılar
Okullarının kapatılmaması için oturma eylemi yaptılar

(Fotoğraflı)

Bayram Ali Sarı
RİZE (İHA) - Rize Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarının kapatılmaması için okul bahçesinde oturma eylemi yaptı.
Meslek liselerinin oranının artırılması, akademik liselerin oranının azaltılması çerçevesinde Rize Anadolu Lisesi'nin kapatılması ve kapanana kadar Rize Ali Metin Kazancı Anadolu Lisesi'ne taşınmasına öğrenciler tepki gösterdi. Okullarının kapanmaması için okul bahçesinde 5 dakikalık oturma eylemine çok sayıda öğrenci katılırken, "Bu okul kapatılamaz tarihtir" yazısı dikkat çekti. Oturma eyleminin ardından öğrenciler şarkılar ve alkışlar eşliğinde okuldan ayrıldılar.
(BAS-ÖK-Y)

10.05.2017 17:06:44 TSI
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