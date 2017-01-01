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FETÖ'nün mahrem imamları tutuklandı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 16:57
FETÖ'nün mahrem imamları tutuklandı
FETÖ'nün mahrem imamları tutuklandı
- Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan FETÖ'nün mahrem imamlarından üç kişi daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütünün mahrem imamlarına yönelik Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan üç mahrem imam Emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.
Terör örgütü FETÖ'nün mahrem imamları oldukları ileri sürülen A.T., M.Ö. ve M.S. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
(BT)

10.05.2017 17:07:21 TSI
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