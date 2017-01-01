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Psikolog-Yazar İlknur Peder: Hayata umutlu bakıp, mücadele etmeliyiz



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi ile TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Engelliler Haftası nedeniyle seminer düzenlendi.

Engelli Psikolog-Yazar İlknur Peder'in konuşmacı olarak yer aldığı seminer Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Programa, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in yanı sıra Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar ile yönetim kurulu üyeleri, TOBB Kütahya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aylin Girgin Oğuz ile yönetim kurulu üyeleri, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri, çok sayıda engelli vatandaş ve aileleri katıldı.

İki kolu ve bir bacağı bulunmayan ve buna rağmen üniversite eğitimini tamamlayarak hayalindeki mesleğe ulaşan Psikolog İlknur Peder, yaşadığı zorlukları ve o zorlukların nasıl üstesinden geldiğini anlatan Engelli Psikolog-Yazar İlknur Peder, katılımcılara hayata umutla bakmaları ve mücadele vermeleri gerektiğini söyledi.

İlknur Peder'i tebrik eden Vali Ahmet Hamdi Nayir günün anısına çini ve plaket hediye etti.

Seminerin ardından Engelli Psikolog-Yazar İlknur Peder ilk kitabı olan 'Elim Sende'yi okuyucuları için imzaladı.(EFE)



10.05.2017 17:13:34 TSI

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