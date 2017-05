YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. BEÜ'de 11. Engelsiz üniversiteler çalıştayı gerçekleştirildi

BEÜ'de 11. Engelsiz üniversiteler çalıştayı gerçekleştirildi



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Her yıl farklı üniversitelerde gerçekleştirilen ve bu yıl on birincisi düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 8-9 Mayıs tarihlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde, 74 Üniversiteden 200 civarında akademik-idari personel ve üniversite öğrencisinin katılımı gerçekleştirildi.

8 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen çalıştay açılışına Zonguldak Valisi Ali Kaban, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Engelli Öğrenci Komisyon Koordinatörü Doç. Dr. A. Macit Melekoğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Engelli Öğrenci birim Koordinatörü Hakan Kalyon yaptı. Hakan Kalyon konuşmasında, coğrafyanın engellerine rağmen, üniversiteyi yaşanabilen ve hareket edilen bir mekan haline getiren ve her defasında "engelli birey yoktur, engellenen birey vardır" diyen Prof. Dr. Mahmut Özer'e, Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Haluk Güven ve çalıştaya destek veren tüm akademik ve idari personele ve öğrencilere teşekkür etti. Çalıştay Başkanı BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Güven'de çalıştayın önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Prof.Dr. Güven, engelli çalışmalarında önemli olan noktanın yapılacak düzenlemelerin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması olduğunu ifade ederek çalıştayın bu konuda çok faydalı olacağının altını çizdi.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Özer çalıştay ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede günümüzdeki tasarım yaklaşımlarının, mekanların erişilebilirliği, kullanılabilirliği, güvenliği konularını içeren yeni bir bakış açısı sunduğunu belirterek gerçekleştirilen çalıştayda eğitime erişimde yeni teknolojilerin, bu teknolojilerin nasıl üretildiği, engelli eğitimine ne tür katkılar sağlanabileceği konularında önemli çıkarımlar sağlanacağının altını çizdi. 11.si gerçekleştirilen Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'nın bu alanda yapılabilecek çalışmalara ışık tutacağını belirten Rektör Özer çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Çalıştayın düzenlenmesinde bizlere destek veren sayın valimiz Ali Kaban'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sn. İshak Çiftçi'ye, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürü Sayın Celil Güngör'e, Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü'ye, Çalıştay Yürütme ve Düzenleme Kurulu Üyelerine, Bilim Kurulu üyelerine, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğümüze şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Programa katılan Zonguldak Valisi Ali Kaban, BEÜ'nün her zaman gurur duyulacak çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek yapılan çalıştayın engelli vatandaşlar için hayatı daha yaşanılır hale getirebilmesi için önemli bir katkı sunacağını söyledi. Vali Kaban konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Engellik çok boyutlu olarak ve süreçleriyle ele alınması gereken hayatımızın önemli bir parçasıdır. Engelli vatandaşlarımızın bir şekilde hayatın bütün süreçlerine dahil edilmesi gerekiyor. Ben inanıyorum ki bu, hayatı daha yaşanılır hale getirecek ve bizlere büyük fayda sağlayacaktır. Tüm katılımcılara ilgileri için teşekkürü bir borç biliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın ilk oturumuna geçildi. "Erişilebilirlik İçin Kurum Politikaları" başlığıyla gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Koordinatörü Doç. Dr. Macid A. Melekoğlu yaparken, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi birer konuşma yaptı. Çalıştayın sonunda alınan kararlar ise öneri olarak YÖK'e sunulacak.

8-9 Mayıs tarihleri arasında panellerin ve konferansların yoğun olarak gerçekleştirildiği Çalıştayın son gününde bildirilerin sunulmasının ardından katılımcılar Gökgöl Mağarası'nı ziyaret etti.

