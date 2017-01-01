ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BEÜ'de 11. Engelsiz üniversiteler çalıştayı gerçekleştirildi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:06
BEÜ'de 11. Engelsiz üniversiteler çalıştayı gerçekleştirildi
BEÜ'de 11. Engelsiz üniversiteler çalıştayı gerçekleştirildi

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Her yıl farklı üniversitelerde gerçekleştirilen ve bu yıl on birincisi düzenlenen Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı 8-9 Mayıs tarihlerinde Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) ev sahipliğinde, 74 Üniversiteden 200 civarında akademik-idari personel ve üniversite öğrencisinin katılımı gerçekleştirildi.
8 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen çalıştay açılışına Zonguldak Valisi Ali Kaban, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Engelli Öğrenci Komisyon Koordinatörü Doç. Dr. A. Macit Melekoğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını Engelli Öğrenci birim Koordinatörü Hakan Kalyon yaptı. Hakan Kalyon konuşmasında, coğrafyanın engellerine rağmen, üniversiteyi yaşanabilen ve hareket edilen bir mekan haline getiren ve her defasında "engelli birey yoktur, engellenen birey vardır" diyen Prof. Dr. Mahmut Özer'e, Çalıştay Başkanı Prof. Dr. Haluk Güven ve çalıştaya destek veren tüm akademik ve idari personele ve öğrencilere teşekkür etti. Çalıştay Başkanı BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Güven'de çalıştayın önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Prof.Dr. Güven, engelli çalışmalarında önemli olan noktanın yapılacak düzenlemelerin engelliler tarafından güvenli ve bağımsız olarak ulaşılabilir ve kullanılabilir olması olduğunu ifade ederek çalıştayın bu konuda çok faydalı olacağının altını çizdi.
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mahmut Özer çalıştay ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede günümüzdeki tasarım yaklaşımlarının, mekanların erişilebilirliği, kullanılabilirliği, güvenliği konularını içeren yeni bir bakış açısı sunduğunu belirterek gerçekleştirilen çalıştayda eğitime erişimde yeni teknolojilerin, bu teknolojilerin nasıl üretildiği, engelli eğitimine ne tür katkılar sağlanabileceği konularında önemli çıkarımlar sağlanacağının altını çizdi. 11.si gerçekleştirilen Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı'nın bu alanda yapılabilecek çalışmalara ışık tutacağını belirten Rektör Özer çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:
"Çalıştayın düzenlenmesinde bizlere destek veren sayın valimiz Ali Kaban'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sn. İshak Çiftçi'ye, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Genel Müdürü Sayın Celil Güngör'e, Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü'ye, Çalıştay Yürütme ve Düzenleme Kurulu Üyelerine, Bilim Kurulu üyelerine, Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğümüze şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Programa katılan Zonguldak Valisi Ali Kaban, BEÜ'nün her zaman gurur duyulacak çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek yapılan çalıştayın engelli vatandaşlar için hayatı daha yaşanılır hale getirebilmesi için önemli bir katkı sunacağını söyledi. Vali Kaban konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Engellik çok boyutlu olarak ve süreçleriyle ele alınması gereken hayatımızın önemli bir parçasıdır. Engelli vatandaşlarımızın bir şekilde hayatın bütün süreçlerine dahil edilmesi gerekiyor. Ben inanıyorum ki bu, hayatı daha yaşanılır hale getirecek ve bizlere büyük fayda sağlayacaktır. Tüm katılımcılara ilgileri için teşekkürü bir borç biliyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.
Açılış konuşmalarının ardından çalıştayın ilk oturumuna geçildi. "Erişilebilirlik İçin Kurum Politikaları" başlığıyla gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Koordinatörü Doç. Dr. Macid A. Melekoğlu yaparken, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü İshak Çiftçi birer konuşma yaptı. Çalıştayın sonunda alınan kararlar ise öneri olarak YÖK'e sunulacak.
8-9 Mayıs tarihleri arasında panellerin ve konferansların yoğun olarak gerçekleştirildiği Çalıştayın son gününde bildirilerin sunulmasının ardından katılımcılar Gökgöl Mağarası'nı ziyaret etti.
(SÖ-SÖ-Y)

10.05.2017 17:15:52 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Silahını temizlerken kendini vurdu
YEREL

SİLAHINI TEMİZLERKEN KENDİNİ VURDU
Alaplı Belediye Mayıs Ayı Olağan Toplantısı tamamlandı
YEREL

ALAPLI BELEDİYE MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTISI TAMAMLANDI
Obezite ve diyabetin tespiti ve mücadele eylem planı projesi başladı
YEREL

OBEZİTE VE DİYABETİN TESPİTİ VE MÜCADELE EYLEM PLANI PROJESİ BAŞLADI
Bülent Ecevit Üniversitesi Bahar Şenlikleri devam ediyor
YEREL

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BAHAR ŞENLİKLERİ DEVAM EDİYOR
Anneler günü incisi 67 burda'da
YEREL

ANNELER GÜNÜ İNCİSİ 67 BURDA'DA
Sağlık çalışanları hastanede resim sergisi açtı
YEREL

SAĞLIK ÇALIŞANLARI HASTANEDE RESİM SERGİSİ AÇTI
Şarampole düşmemesi için kamyoneti halatla bağladılar
YEREL

ŞARAMPOLE DÜŞMEMESİ İÇİN KAMYONETİ HALATLA BAĞLADILAR
Rektör Özer'den düzenleme kuruluna teşekkür
YEREL

REKTÖR ÖZER'DEN DÜZENLEME KURULUNA TEŞEKKÜR
Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine Başhekim Yardımcısı atandı
YEREL

KDZ. EREĞLİ DEVLET HASTANESİNE BAŞHEKİM YARDIMCISI ATANDI
Başkan Tekin Berat Kandilini kutladı
YEREL

BAŞKAN TEKİN BERAT KANDİLİNİ KUTLADI
Milli sporcudan Karayılmaz'a ziyaret
YEREL

MİLLİ SPORCUDAN KARAYILMAZ'A ZİYARET
Kdz. Ereğli'ye şehitler tepesi yapılacak
YEREL

KDZ. EREĞLİ'YE ŞEHİTLER TEPESİ YAPILACAK
Bayan Uysal'dan öğrencilere gıda ve giyim yardımı
YEREL

BAYAN UYSAL'DAN ÖĞRENCİLERE GIDA VE GİYİM YARDIMI
Atıl İnsan Kaynaları'ndan Akdemir'e suç duyurusu
YEREL

ATIL İNSAN KAYNALARI'NDAN AKDEMİR'E SUÇ DUYURUSU
Gazipaşa Caddesi'nin elektrik sistemi yenileniyor
YEREL

GAZİPAŞA CADDESİ'NİN ELEKTRİK SİSTEMİ YENİLENİYOR
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Uysal, Osmanlı Çileği Şenliklerine davet etti
YEREL

UYSAL, OSMANLI ÇİLEĞİ ŞENLİKLERİNE DAVET ETTİ
Güngör, Rektör Mahmut Özer'i ziyaret etti
YEREL

GÜNGÖR, REKTÖR MAHMUT ÖZER'İ ZİYARET ETTİ
GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ZONGULDAK MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ZONGULDAK MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Alaplı'da 'Asayiş Huzur' uygulaması yapıldı
YEREL

ALAPLI'DA 'ASAYİŞ HUZUR' UYGULAMASI YAPILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!