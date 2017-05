YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray'da Kitap Günleri Fuarını 182 bin 526 kişi ziyaret etti

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da ilk kez düzenlenen ve Aksaray Belediyesinin ev sahipliğinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanında açılan 'Aksaray 1. Kitap Günleri' fuarı 9 günlük aranın ardından sona erdi. İlk günü 23 bin ziyaretçiyle rekor kıran fuarı 9 gün boyunca 182 bin 526 kişi ziyaret etti.

Aksaray 1. Kitap Günleri, Aksaray'da ilk kez düzenlenmesine rağmen büyük ilgi topladı. Fuar yediden yetmişe kitapseverlerin akınına uğradı. 'Herkes kitap okusun' sloganıyla açılış töreni ile 29 Nisan tarihinde kapılarını kitapseverlere açan fuar 9 günlük aranın ardından sona erdi. 9 gün boyunca fuarda 150 bin farklı içerikli kitap ve en seçkin 50 ünlü yazar okuyucularıyla buluştu. Fuarda çeşitli yayın evleri stant açarak açılışa özel indirimle kitap satışı gerçekleştirirken, ünlü yazarlar da kitaplarını imzalayarak söyleşi yaptılar.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kitap fuarının açılmasına öncülük ederek Aksaray'daki ilklere bir yenisinin daha eklendiğini belirtti. Aksaray'da kitap okuma ve kitap sevgisinin yaygınlaşması için her türlü projede yer almaya hazır olduğunu da ifade eden Başkan Yazgı, "Her kitap içinde farklı dünyalar vardır. Okumak ise yaşadığımız şehri, tüm dünyayı, gelmişi ve geçmişi ile bugünümüzü daha iyi anlamlandırmamıza yardımcı olur. Her şeyden önce kendimizi keşfetmemize ve geleceğimize yön verir. Okuyan bir gençlik ile geleceğe daha emin ve güvenli bakabileceğimizi umuyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, şehirde kitap fuarı açılmasının herkesi memnun ettiğini belirterek, "Netice itibariyle kitap fuarını açtık. En önemlisi de ülkemizin en gözde yazarlarını Aksaray'ımızda ağırlama fırsatını yakaladık. Fuar, ilk günden itibaren yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Hatta ilk 3 gün oldukça yoğundu. Yazarlarımız söyleşi yaptılar, imza günlerinde okurları için kitaplarını imzaladılar. Burada stant açan yayın evleri temsilcileri olsun, yazarlarımız olsun ilginden memnun olarak şehrimizden ayrıldılar. Aksaraylı kitapseverler, ilk olması vesileyle bu hizmeti olumlu karşıladılar. Öğrencilerimiz bizleri yine yalnız bırakmadı. Her gruptan öğrenci fuarımıza geldi. Yazarlarla tanıştılar, aldıkları kitapları imzalattılar" ifadelerini kullandı.

