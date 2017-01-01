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Zileli öğrencilerin Avrupa projesi başarısı



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Zile ilçesinde Fevzi Çakmak Ortaokulu 2015 yılında Avrupa ödülü aldıktan sonra 2017 yılında bir kez daha eTwinning ödülü alarak Türkiye'de bu ödülü ikinci kez alan tek okul olma başarısı gösterdi.

Zile Fevzi Çakmak Ortaokulunun koordinatörlüğünde yürütülen 'Sanal Kafelerde Paylaşarak Öğreniyoruz' isimli eTwinning projesi 2017 yılı Avrupa eTwinning ödülleri yarışmasında ikinci kez 'Kültürlerarası Anlayış İçin Mevlana' isimli kategoride Avrupa birincisi olduğu bildirildi. Proje, Fevzi Çakmak Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Ünsal Saper koordinatörlüğünde Norveç, İspanya, Polonya ve Yunanistan'daki proje ortağı okulların katılımıyla projenin sanal sınıfı Twinspace'de gerçekleştirildi.

Öğrencilerin farklı okul müfredatlarında aldıkları becerileri pekiştirmeyi ve öğrencilerin potansiyellerini açığa çıkartmayı hedefleyen projenin ayrıca öğrencilerin kendi kültürlerine yönelik bilgi düzeylerini geliştirmeyi ve diğer ülkelere ve kültürlere yönelik farkındalığı arttırma,bilişim becerilerini geliştirme ve İngilizce'yi yaşayarak öğrenme fırsatı sunduğu kaydedildi.

(Nİ-UY-Y-)



10.05.2017 17:25:55 TSI

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