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Süleymanpaşa Belediyesi Berat Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıttı



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının habercisi Berat Kandili dolayısıyla kandil simidi dağıttı.

Köprübaşı mevkisinde kurulan Süleymanpaşa Belediyesi çadırından yapılan dağıtımda 2 bin 800 kutu kandil simidi vatandaşlara dağıtıldı. Köprübaşının yanı sıra ana caddelerde de zabıta ekipleri 2 bin 200 kutu kandil simidini vatandaşlara ikram etti.

Kandil simidi dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Bugün Berat Kandili dolayısıyla ekiplerimiz kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdi. Bu mübarek günde vatandaşlarımızla bir arada olabildiğimiz için mutluyuz. Önümüzdeki günlerde de artık gelenekselleşen Ramazan İftarları ile yine onların konukları olup birlikte ellerimizi gökyüzüne doğru açacağız. Tüm vatandaşlarımın Berat Kandillerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(MA-MEF-Y)



10.05.2017 17:26:16 TSI

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