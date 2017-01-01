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Amed Sportif Faaliyetler Erzurum'a gitti



Mehmet Çakan

DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 2. Lig Play Off Yarı Final maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Amed Sportif Faaliyetler Erzurum'a gitti.

Deniz Naki'nin sakat olduğu Amed Sportif Faaliyetler karayolu ile Erzurum'a geçti. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Taner Taşkın, Spor Toto 2. Lig Play Off Çeyrek Final maçında önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Taşkın, "Çeyrek final maçları çok çekişmeli oldu. Sivas Belediyespor ile yaptığımız maçlar zevkli geçti. Zorlu geçen müsabakaların ardından turu geçmeyi başardık. Artık yarı finaldeyiz. Yarı finalin ilk maçını yarın Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile yapacağız. Deplasmanda yapacağımız maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyoruz" dedi.

(MÇ-MP-Y)



10.05.2017 17:29:04 TSI

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