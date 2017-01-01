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Orhan Kemal'in kitabına kapak tasarladılar



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.

düzenlediği Bursa Liselerarası Kitap Kapağı Tasarım Yarışması bu yıl da büyük ilgi gördü. 2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya, Bursa genelinde toplam 33 liseden 627 öğrenci, 569 eserle başvurdu. Öğrenciler, kendilerine armağan edilen Orhan Kemal'in Cemile adlı kitabını okuyup, kitaba yeni kapak tasarladı.

Öğrencilerin kitap kapağı tasarımlarını, Seçici Kurulu oluşturan Nejla Akgün, Mustafa Delioğlu, Sadık Karamustafa, Meryem Uzunoğlu ve Emre Zeytinoğlu değerlendirdi.

Değerlendirme sonucu Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Dila Beril Doğan birinci, Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Şahin ikinci, Necati Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşenur Şahin de üçüncü oldu. Değerlendirmeler sonunda Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Hazel Bulut da Jüri Özel ödülüne layık görüldü.

Dereceye girenlere ödülleri, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in katılımıyla Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen törende verildi. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Sabahattin Ali ile başlayan 'Yılın Yazarı' etkinliklerinde, belirledikleri yazarların aracılığıyla hayata, sanatla bir pencere açmak olduğunu vurguladı. Bozbey, "Yeni okumalar, yeni tanışmalarla özellikle genç kuşak aracılığıyla, edebiyat dünyamızın usta isimlerini geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Yazdıklarıyla hayata ayna tutan Orhan Kemal'i de bu yıl, her yaştan kent sakiniyle buluşturmaya devam ediyoruz. Kitap Kapağı Tasarım Yarışması'nın, bu hedefimizin önemli bir ayağı olduğuna inanıyorum. Yılın Yazarı Orhan Kemal adına düzenlenen yarışmaya, Bursa genelinde toplam 33 liseden 627 öğrenci, 569 eserle başvurdu. Seçici Kurul'un değerli üyelerine, bütün katılımcılara, onları özendiren öğretmenlerine ve ailelerine, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Yaptıkları tasarımla 569 eser arasından dereceye girmeye başaran öğrencilere, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları Yalçın Işıkyıldız ile Bukle Erman, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala ile Seçici Kurul Üyesi Nejla Akgün teşekkür belgelerini ve ödüllerini verdi.

Yarışmada birinci olan öğrenciye tablet bilgisayar, ikinciye ve üçüncüye fotoğraf makinesi, çalışması Jüri Özel Ödülü'ne değer görülen öğrenciye de Orhan Kemal kitapları serisi hediye edildi. Ödül töreninin ardından sergilemeye layık bulunan eserler, 2017 Yılın Yazarı Orhan Kemal Kitap Kapağı Tasarımları Sergisi'nde açıldı.

(MŞ)



10.05.2017 17:33:07 TSI

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