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Erzurum'da Azerbaycan Bulvarı ve İlham Aliyev parkı törenle açıldı



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Ahmet Akbuğa - Selçuk Kaya

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Dadaşköy Yolu üzerinde yaptırılan parkın adına Azerbaycan lideri İlham Aliyev'in ismi verildi.

Dadaşköy Yolu üzerinde yaptırılan Azerbaycan Bulvarı ve İlham Aliyev parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Erzurum protokolünün yanısıra Azerbaycan heyeti de katıldı.

Törende konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev, "Türkiye bizim özümüzdür. Burada ne ayrı ne de gayrı var. Kars, Iğdır ve Erzurum bizim için et ve tırnak gibidir. Azerbaycan olarak bugün burada yapılan açılıştan ötürü Azerbaycan halkım adına size teşekkür ediyorum." dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise dünya siyasetine damga vuran bilge lider Aliyev'i doğumunun yıl dönümünde saygıyla andıklarını söyledi.

Aliyev'in, sadece Azerbaycan düzeyinde değil dünya siyasetinde büyük bir saygınlığa sahip önemli bir devlet adamı olduğuna işaret eden Sekmen, "Türkiye ile Azerbaycan arasında kopmayacak bağlar oluşmuşsa bunda hiç kuşku yok ki Aliyev'in çok önemli rolü ve katkısı olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından bulvar ve parkın açılışı yapıldı.

(AA-AA)



10.05.2017 17:33:50 TSI

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