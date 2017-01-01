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Balıkesir 5. kez sanatla buluştu

- Ünlü Fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer eski körüklü fotoğraf makinası ile Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun nostaljik resmini çekti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Güzel Sanatlar Derneği'nin düzenlediği 5. Geleneksel Sanat Sokağı Şenliği Altıeylül İlçesi 75.Yıl parkında büyük katılımla gerçekleştirildi. Geleneksel Sanat Sokağı Şenliği' nde ünlü fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer eski körüklü fotoğraf makinası ile Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun nostaljik resmini çekti.

Balsanat derneğinin düzenlediği geleneksel şenlikte Kurtdereli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Pamukçu Bengi Gençlik ve Spor Kulübü yöresel halk oyunlarından örnekler sundu. Bizim Gençlerimiz Karesi Mehteran Takımı'nın gösterisinin ardından Kadriye-Kemal Gürel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri klasik müzik konseri verdi. Balıkesirli sanatçıların eserlerinin yer aldığı resim sergisi açıldı. Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Lisesi ve Sıdıka Sami Kula Ana Okulu öğrencileri canlı resim performanslarını sundu. Şenlikte vitray, ebru, çini, kâğıt katlama, keçe tasarım ve ahşap yontu çalışmaları sergilendi. Şenlikte Balıkesirli ünlü fotoğraf sanatçısı Ahmet Esmer'de eski fotoğraf makinası ile Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun nostaljik resmini çekerek kendisine hediye etti. Halk oyunları dalında gösteri yapan folklör ekiplerine Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu başarı belgesi ve çiçek taktim etti.

Balsanat Dernek Başkanı Rafet Topalak, şenliğe destek veren tüm kuruluşlara ve sanatçılara teşekkür etti. Topalak: "Derneğin 1987 yılında kurulduğunu anımsatırken, "Derneğimizin amaçları arasında sanatın yaygınlaşması yer alıyor. Geleneksel hale getirdiğimiz 'Geleneksel Sanat Sokağı Şenliği' ile bu işlevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Genç sanatçıların yetişmesini destekliyoruz. Sanata güzelliklerin olduğu yerde kötülük barınamaz. Sanatın değişik dallarında yaptığımız çalışmalar ileride yapacağımız sanatsal faaliyetlerin habercisidir." dedi.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'da belediye olarak sanata ve sanatçıya değer verdiklerini belirterek: "Güzel Sanatlar Derneği ile birlikte çalışmaktan çok memnunuz. Sanatsız bir milletin geleceği olamaz. Sanatçı zarif insandır, sanatçı inançlıdır, Sanatçı duygusal insandır. Sanat insanı insan yapan değerlerin arasında görüyorum. Sanata gönül veren sanata, estetiğe gönül verenler burada. Sanatçı bizi biz yapan değerleri sanata eserine yansıtır. Sanat için ne isterseniz isteyin başımızın üstünde yerininiz var" dedi.

Balsanat 5.Geleneksel Sanat Sokağı Şenliği'ne Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Zekai Kafaoğlu, Kültür Turizm İl Müdür Vekili Saffet Yıldız, Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Sinan Ergüven, STK temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

(HT



10.05.2017 17:33:56 TSI

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