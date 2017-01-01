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Edirne'de Engelliler Haftası etkinlikler ile kutlandı



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Engelliler alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarınca 10-16 Mayıs Engelliler haftası Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Çelenk sunumları ile Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşma yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu, " 10-16 Mayıs tarihleri arasında Birleşmiş Milletlere üye 156 ülke de Dünya Engelliler Haftası olarak anılmaktadır. Engellilik doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uymama olarak tanımlanmaktadır" dedi.

Konuşmalar sırasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı görevli işaret dili tercümanı Denizhan Kurt tarafından törene gelen kişilere işaret diliyle anlatım yaptı. Daha sonra İşaret dili tercümanı Denizhan Kurt ve öğrencileri, işaret dili ile Sezen Aksu'nun Düş Bahçeleri şarkısını söyledi. Ardından İpsala Yeni Hayat Özel Bakım Merkezinin hazırlamış oldukları folklor gösterisi yaptı.

Gösterilerin ardından kortej oluşturulup trafiğe kapalı Saraçlar Caddesinde kortej engelliler ellerinde dövizler ile yürüdü. Edirne Atlı Spor Kulübüne gidilerek yemek yendi, şarkılar söylendi ve engelli vatandaşlar at binerek haftanın keyfini çıkardı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş yaptığı konuşmada, "Bütün Dünya da olduğu gibi toplumumuzun büyük bir bütünlüğünü engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Bu oran resmi istatistiklere göre yüzde 12.54'e denk gelmekte. Ancak bu oran çok yüksek olmasına rağmen bizim hayatını devam ettirmek için başkasına ihtiyaç duyan ağır engelli sayımız resmi istatistiklere göre yüzde 2.54 civarında. Engellilerimiz rehabilitasyon merkezlerinde bakılmaları esnasında boş zamanlarını değerlendirmeleri için zaman zaman kurum bahçesinde seracılık, meyve bahçe işleri, çiçekçilik, teşbih, boncuk ve müzik çalışmaları yapıyorlar. Uzunköprü rehabilitasyon merkezindeki zihinsel engellilerimizden bir koru oluşturuldu. Akabinde çok büyük iştah ve keyifle çalışıyorlar. Amatör düzeyde götürmeye çalışıyorlar. Zaman zamanda ufak konserler düzenliyorlar" diye konuştu.

(AC-MEF-Y)



10.05.2017 17:34:49 TSI

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