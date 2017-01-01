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Krasnador-Samsun arası ilk uçak seferi 13 Mayıs'ta



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Krasnador ile karşılıklı yapılacak seferlerin 13 Mayıs Cumartesi gününden itibaren başlayacağını açıkladı.

Novorossisk ve Krasnador'da temaslarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Necmi Çamaş ve beraberindeki heyet Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a gelişmeleri anlattı.



Rusya heyeti Cumartesi günü Samsun'da

Krasnador ile karşılıklı uçuşların 13 Mayıs Cumartesi günü başlayacağını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Samsun ve Krasnador arasında karşılıklı uçuşlar için Rus Havayolları yetkilileriyle protokol imzalamıştık. Protokolde de belirtildiği üzere Mayıs ayının 2. haftasında karşılıklı turları başlatıyoruz. İlk uçuş Krasnador-Samsun yönünde gerçekleşecek. Saat 15.00'te oradan kalkacak olan uçak 40 dakika kadar sonra Çarşamba Havalimanına inecek. Şimdilik haftalık bir uçuş gerçekleşecek. Ancak Çarşamba Havalimanı tadilatı tamamlandıktan sonra sefer sayısını haftada 2'ye çıkartmak üzere çalışmalarda bulunacağız. Novorossisk ve Krasnador'dan gelecek misafirlerimiz arasında iş adamları, yöneticiler ve medya mensupları olacak. Samsunumuzun tanıtımı için güzel bir gezi olacağına inanıyorum. Bu karşılıklı seferler İki ülke arasındaki bağları kuvvetlendirecek, ticari faaliyetleri arttıracaktır. Bu çalışmada uzun yılların emeği var. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ederim" açıklamalarında bulundu.

(SAM-SLH-Y)



10.05.2017 17:34:51 TSI

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