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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:27
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin:
- "Gaziantep'i engelsiz kent yapma konusunda kararlıyız"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Engelliler Haftasını kutladı.
Şahin, engellilerin toplumdan soyutlanmadan hayatın her alanında yer almaları gerektiğini belirtti.
Belediyeciliğin yol, kaldırım, asfalt ve temizlik yapmaktan ibaret olmadığını, doğumdan ölüme kadar her alanda tüm insanların ihtiyacını karşılayacak bir yapı olduğunu ifade eden Şahin, Gaziantep'i Engelsiz Kent yapmak yolunda birçok çalışma yaptıklarını ve bu konuda kararlılıkla hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti. Şahin, "Aile ve Sosyal Politikalar Kurucu Bakanlığım döneminde engellilere fırsat verilmesi konusunda önemli çalışmalar yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da engellilere yönelik çalışmalarımıza devam ettik. Türkiye'de ilk defa bir belediye bünyesinde Engelliler Daire Başkanlığı'nı kurduk. Engelli Daire Başkanlığının bir bölüm personeli engellilerden oluşuyor. Bu daire başkanlığımız, engelli kardeşlerimizin sorun ve sıkıntılarına bizzat sorunlarını bilenler olarak çözüm bulma ve iyileştirme çalışmalarında örnek teşkil etmektedir. Ayrıca engellilerimizin istihdamı hususunda da katkı sağlamaktadır" dedi.
Şahin, "Engelsiz Gaziantep" çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Aktif Yaşam Merkezi, Evde Yaşam Destek Birimi, Yaşam Evi Şube Müdürlüğü, Gaziantep Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezini kurduklarını hatırlatarak, otizm dostu kent çalışmalarından, işitme engelli anneler için bebek sesi algılayıcısı, down cafe, engelli akü şarj istasyonları, engelsiz ulaşım ve engelsiz sinemaya kadar geniş yelpazede hizmet üretmeye çalıştıklarını da ifade etti.
Şahin, Gaziantep'i engelsiz kent yapma konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak, "Ulaşamayacağımız hiçbir engelli vatandaşımız kalmasın, onların hayır duasını almadığımız bakıma muhtaç hiçbir çocuk ve yaşlı kalmasın diyerek yolumuza devam ediyoruz. Ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızı kalkınmanın bir parçası yapmalıyız ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılına engelli, engelsiz bütün kardeşlerimizle beraber yürümeliyiz. Farklılıklarımız olabilir ancak gönüllerimiz bir olduğu müddetçe başarmamamız için hiçbir neden yok. Bu şehri engellilerimiz için daha kolay yaşanabilir bir şehir yapmak konusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Başta toplumun zihnindeki engeller olmak üzere, her türlü engeli aşarak her biri kendi alanında başarı olmuş engelli kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sizlerin azmi ve kararlılığı bize yol göstersin, karşılaştığımız zorluklar karşısında bizlere örnek olsun diyorum" diye konuştu.
(OE-SD-Y)

10.05.2017 17:34:53 TSI
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