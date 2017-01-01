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Öğrenciler engelliler için mavi kapak topladı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:27
Öğrenciler engelliler için mavi kapak topladı
Öğrenciler engelliler için mavi kapak topladı

(Fotoğraflı)

Hasan Ay
SİVAS (İHA) - Reşadiye Gazipaşa Burhan Aras İlköğretim Okulu 4.sınıf öğrencileri çevre temizliği bilinci oluşturmak ve engellilere katkı sağlamak amacıyla mavi kapak kampanyası başlattı. Öğrenciler topladıkları kapakları Belediye Başkanı Cemil Kılıç'a teslim etti.
Topladıklarını mavi kapakları teslim etmek için Belediye Başkanı Cemil Kılıç'ı ziyaret eden öğrenciler yaptıkları çalışmadan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılıç,"Öğrencilerimiz toplamış oldukları kapakları belediyemize getirerek örnek bir davranış sergilediler. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda öğrencilerimiz, tekerlekli sandalye beklentisi içerisinde olan engelli vatandaşlarımızı sevindirmek için toplamış oldukları kapakları belediyemize getirdiler. Bizde bu kapakları ilgili yerlere teslim edeceğiz. Duyarlılıklarından ve örnek davranışlarından dolayı öğrencilerimize teşekkür ederim" dedi.
(HA-UY-Y)

10.05.2017 17:36:25 TSI
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