YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Elazığ Adliyesinde basın odası açıldı

Elazığ Adliyesinde basın odası açıldı



(Fotoğraflı)



Kamil Can Kılıç

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Adliyesinde gazeteciler için basın odası hazırlandı.

Gazetecilerin daha rahat çalışabilmesi için Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adliye içerisinde basın odası hazırlandı. Kullanıma açılan oda ile adli vakaları ve davaları takip eden basın mensupları, haberlerini daha rahat ve nezih bir ortamda hazırlayabilme imkanı sunuldu.

Uzun zamandır yokluğu hissedilen basın odasını bugün faaliyete soktuklarını belirten Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, "Basın mensuplarının adli haberleri takip edebilmelerini ve haberlerini rahat, nezih ortamda icra etmelerini sağlamak için bu odayı adliyemize ekledik. Muhabirlerin adliye ve soruşturma ile ilgili sorularına cevap vererek düzenli bilgilendirmeler yapacağız. Daha samimi ve sıcak ortamda yürütmeye çalışacağız. Odanın tüm basın kuruluşlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cezaevleri hakkında da bilgi veren Korkmaz, "Cezaevleri kampüsünün hizmete girmesi yüzde 90 oranında tamamlanmış durumundadır. Şuanda kapalı olarak 1 nolu yüksek güvenlikli cezaevi kaldı. Onu da bir hafta içerisinde açacağız. 150 kişilik R tipi rehabilitasyon cezaevimiz de ondan sonra açılacak. Hepsinin müdürleri atandı. Sadece inşaat eksiklikleri var. Onların tamamlanmasını bekliyoruz. Toplamda ceza evlerimiz, 2 bin 800 civarında tutuklu barındırıyor. Bu sayı 1 nolu yüksek güvenlikli ve R tipinin de açılmasıyla beraber 4 bin civarında olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

(CK-HİV-Y)



10.05.2017 17:37:22 TSI

NNNN

