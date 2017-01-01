ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Özel çocuklar, özel harekatçılarla buluştu

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:34
Özel çocuklar, özel harekatçılarla buluştu
Özel çocuklar, özel harekatçılarla buluştu

(Fotoğraflı)

Kamil Can Kılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da engelliler haftası kapsamında engelli çocuklar özel harekat polisleriyle bir araya geldi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında engellilerin sosyal hayata katılımını geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla " Özel Eğitime Gereksinim Duyan Çocuk ve Ailelerini Destekleme Projesi" adı altında program düzenledi. Programda özel harekat polisleriyle bir araya gelen çocuklar, şube müdürlüğüne ait alanda fidan dikip, polis memurlarıyla beraber futbol oynadı. Daha sonra Kobra ve Kirpi araçlarına binen çocuklar, fotoğraf çektirerek keyifli dakikalar yaşadı.
Bundan sonra her zaman engelli vatandaşlarla beraber olacaklarını belirten Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, engelli çocukların bu günü mutlu geçirmesinden dolayı büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.
Hafta kapsamında engelli çocuklarla beraber Elazığ Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret ettiklerini belirten Beyazay Derneği Elazığ Şube Başkanı Naci Demirpolat, "Bu tür organizasyonlarda engellilerimizin farkına varmak, onların sorunlarına çözümler üretmek ve sosyal hayata katılımlarındaki engelleri kaldırabilmek ana amacımızdır. Biz dernek olarak 'Aşmak İçin Hareket' projesini Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde yürüterek tüm Türkiye'de farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Düzenlenen programa Elazığ İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, Beyazay Derneği Elazığ Şube Başkanı Naci Demirpolat, engelli çocuklar, aileleri ve özel harekat şube müdürlüğü personelli katıldı.
(CK-HİV-Y)

10.05.2017 17:43:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
4 il için toz taşınımı uyarısı
YEREL

4 İL İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI
Başkan Yanılmaz, Harput'un UNESCO yolculuğu TGRT ekranlarında anlattı
YEREL

BAŞKAN YANILMAZ, HARPUT'UN UNESCO YOLCULUĞU TGRT EKRANLARINDA ANLATTI
Elazığ Atatürk Stadyumunun son durumu
YEREL

ELAZIĞ ATATÜRK STADYUMUNUN SON DURUMU
Elazığ'da kültür turları başladı
YEREL

ELAZIĞ'DA KÜLTÜR TURLARI BAŞLADI
Elazığ Adliyesinde basın odası açıldı
YEREL

ELAZIĞ ADLİYESİNDE BASIN ODASI AÇILDI
TSYD İl Temsilciliği'ne Coşkun Kamaç atandı
YEREL

TSYD İL TEMSİLCİLİĞİ'NE COŞKUN KAMAÇ ATANDI
Elazığ'da engellilerden farkındalık yürüyüşü
YEREL

ELAZIĞ'DA ENGELLİLERDEN FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ
Hankendi Belediyespor şampiyonluğu kutladı
YEREL

HANKENDİ BELEDİYESPOR ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI
Vali Zorluoğlu, konferans salonu ve teşhir merkezini inceledi
YEREL

VALİ ZORLUOĞLU, KONFERANS SALONU VE TEŞHİR MERKEZİNİ İNCELEDİ
Elazığ'da, hac hazırlık semineri
YEREL

ELAZIĞ'DA, HAC HAZIRLIK SEMİNERİ
Elazığspor'un tecrübeli ismi, Murat Kayalı baba oldu
YEREL

ELAZIĞSPOR'UN TECRÜBELİ İSMİ, MURAT KAYALI BABA OLDU
Elazığ'da 'Vakıf Medeniyet Kudüs' fotoğraf sergisi
YEREL

ELAZIĞ'DA 'VAKIF MEDENİYET KUDÜS' FOTOĞRAF SERGİSİ
Harput UNESCO Yolunda' istişare toplantısı yapıldı
YEREL

HARPUT UNESCO YOLUNDA' İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI
Tunceli ve Bingöl için fırtına uyarısı
YEREL

TUNCELİ VE BİNGÖL İÇİN FIRTINA UYARISI
EN ÇOK OKUNANLAR
iPhone'a sıra dışı dayanıklılık testi!
TEKNOLOJİ

EKSİ 196 DERECE SOĞUKTA İPHONE 7 TESTİ!

 1
  • 2 Annesinin izinden gitti, ondan daha meşhur oldu
  • 3 Yatak pozu sosyal medyayı salladı
  • 4 Akrep ile karadulun inanılmaz mücadelesi!