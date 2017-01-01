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İdilde uçurtma etkinliğine yoğun ilgi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:35
İdilde uçurtma etkinliğine yoğun ilgi

Azad Mendeş
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın İdil İlçe Belediyesince düzenlenen uçurtma şenliğine binlerce kişi katıldı.
İdil Belediyesince, uçurtma şenliği düzenlendi. Meğele Spor Sahası ile çevreyolu arasında bulunan alanda yapılan şenliğine, çok sayıda çocukla beraber, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ersin Tepeli, Milli Eğitim Müdürü Şirin Arslan, İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş ve çok sayıda kamu personeli katıldı. Etkinlikte, çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.
(AZD-MP-Y)

10.05.2017 17:44:02 TSI
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