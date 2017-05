YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. aşkan Çakır Engelliler Haftasını kutladı

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını kutlayarak, engellilere gerekli özenin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Çakır, belediye olarak engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, ""Engelli vatandaşlarımızın engeli olmayan diğer vatandaşlar gibi toplum hayatına katılması, kimseye muhtaç olmadan kendi başlarına yaşayabilmesi başta biz idareciler olmak üzere tüm toplumun insani ve vicdani sorumluluğudur. Bizler belediye olarak bugüne kadar yaptığımız her yatırımda, sunduğumuz her hizmete merkeze engelli kardeşlerimizi koyduk, çünkü onların memnuniyetinin bütün toplumun memnuniyeti olacağı kanaatini taşıyoruz. Aldığımız otobüslerin tamamını engellilere uyumlu otobüslerden tercih ettik. Yaptığımız yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarında engelli kardeşlerimize uygun düzenlemeler gerçekleştirdik. Özellikle görme engelli vatandaşlarımız için kaldırımlarda izli yol çalışmaları, yaya geçişlerinin olduğu yerlerde sinyalizasyonlara sesli uyarı sistemleri yaptık. Evden dışarıya rahatlıkla çıkıp, topluma katılmaları için temin ettiğimiz akülü engelli araçları dağıttık ve dağıtmaya devam ediyoruz. Onların çarşı pazarda seyahatleri sırasında yolda kalmamaları için akülü araç şarj istasyonları ile engelli lavaboları kurduk. Başta sağlık olmak üzere sosyal ve kültürel aktivitelerde yer almaları için özel olarak dizayn edilmiş minibüs hizmetlerine yenilerini ekleyerek çalışmalarımızı her geçen gün biraz daha arttırdık" dedi.

Başkan Çakır, sosyal aktivitelerin yürütüldüğü başta Sanat Sokağı içerisinde yer alan Sanat Merkezi olmak üzere, mahallelerde bulunan semt konaklarına kadar bütün tesislerin engelli vatandaşların hizmet almasına olanak sağlayacak şekilde inşa ettiklerini ve yaya üst geçitlerine asansör ve yürüyen merdivenler kurduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin ve iştiraklerinde yasal zorunluluğun üstünde engelli personel istihdam ettiklerini belirten Çakır, engellilere daha iyi hizmet sunmak için belediye bünyesinde Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğünü kurduklarını belirterek, Engelliler Yaşam Merkezi Projesi ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.

Engelliler ile ilgili yaptıkları çalışmaları kararlılıkla ve büyük bir titizlikle sürdüreceklerini belirten Başkan Çakır, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bütün engellilerin önlerinde hiç bir engelin kalmadığı sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gelecek dilediğini ifade etti.

