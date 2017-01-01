YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. DÜ'de 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışması

DÜ'de 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışması



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Dicle Üniversitesi (DÜ) İlahiyat Fakültesi, "Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" yarışması düzenledi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, Genel Sekreter Vekili Yrd. Doç. Kenan Yakuboğlu, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akay, Yenişehir İlçe Müftüsü Şevket Dilmaç, Kayapınar İlçe Müftüsü Sırrı Şık, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Araştırma Görevlisi Mutlu Saylık koordinatörlüğünde üniversitedeki tüm öğrencilerin katıldığı mülakat eleme sonucu yarışmaya katılan öğrenciler arasında kadın ve erkek olarak 2 kategoride gerçekleştirilen yarışmada erkekler kategorisinde Muhammed Aslan, kadınlar kategorisinde ise Ümmü Gülsüm Arslan birinci oldu. Dereceye giren öğrencilere hediyeleri, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Akay tarafından takdim edildi.

(İHA-MP-Y)



10.05.2017 17:49:51 TSI

NNNN

