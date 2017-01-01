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Elazığ Atatürk Stadyumunun son durumu



(Fotoğraflı)



Hüseyin Kabukçu

ELAZIĞ (İHA) -Elazığ Atatürk Stadyumu ile ilgili bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, stadın son yıllarda yapılan en kullanışlı, hiçbir eksikliği olmayan bir yer olacağını söyledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Gençlik Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Atatürk Stadyumu'nun son durumunu değerlendirdi.

Stadyumun kapasitesini 23 bin 023 yapmak için çalışmalarının olacağını dile getiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sedat AcarAcar, "Sadece stadyum projesinin son şeklinin verilmesi bekleniyor. İlimizde bildiğiniz üzere iki profesyonel takımımız var. İki profesyonel takımımızın olması dışarıda maçların oynanması açısından zor olacağı bizlere iletildi. Kuzey kale arkasından başlayıp tribünleri parça parça inşa edeceğiz. En sonunda zemini yenileyeceğiz. Biraz geç oldu ama güzel olacak. Milletvekillerimiz her gün arıyorlar, soruyorlar. Valimiz bu konularda çok titiz. Projesi bittiği zaman göreceksiniz ki son yıllarda yapılan en kullanışlı, hiçbir eksikliği olmayan bir stad olacak. Yer altı yer üstü otoparkları, spor salonları olacak"dedi.

İnsanlar uzun yıllar stadyum konusunda bir sıkıntı yaşamayacağını aktaran Acar, "Valimiz ve belediye başkanımızla görüşmelerimiz olacak. Valilik konağının bahçesinden bir pay aldıktan sonra stadyumumuzun kapasitesini plakamıza göre 23 bin 023 yapmaya çalışacağız. En kötü 19-20 Bin kişilik olacak. Kısa sürede başlanması için çalışmalarımız var. İş makineleriyle oraya gireceğimiz günlere az kaldı"diye konuştu.

(HK-HİV-Y)



10.05.2017 17:50:30 TSI

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