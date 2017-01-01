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Büyükşehir Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı başladı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısının 1. oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır başkanlığında yapıldı.

Saat 14.00'da başlayan toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ilk olarak Meclis Üyelerinin Berat Kandilini kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemde bulunan imar ağırlıklı bazı maddeler bir sonraki toplantıya ertelenirken, bazı maddeler görüşülerek karara bağlandı, bazı maddeler ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Malatya Büyükşehir Meclisi, Mayıs Ayı toplantısının 2. oturumunu 16 Mayıs Salı günü saat 14:00'da yapmayı kararlaştırdı.

(BT-SD-Y)



10.05.2017 17:53:34 TSI

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