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Başkan Yanılmaz, Harput'un UNESCO yolculuğu TGRT ekranlarında anlattı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:44
Başkan Yanılmaz, Harput'un UNESCO yolculuğu TGRT ekranlarında anlattı
Başkan Yanılmaz, Harput'un UNESCO yolculuğu TGRT ekranlarında anlattı

(Fotoğraflı)

Kamil Can Kılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Harput'un UNESCO yolculuğunu TGRT ekranlarında anlattı.
Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, TGRT Haber ekranlarından kültür ve medeniyet merkezi Harput'u tanıtarak, Harput'un UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınmasına ilişkin sürdürdükleri çalışmaları değerlendirdi. TGRT öğlen haberlerine canlı yayın konuğu olarak katılan Başkan Yanılmaz, Harput'un tarihiyle, kimliğiyle ve sanatıyla 7 bin yıllık bir medeniyet merkezi olduğunu söyledi.
Elazığ Belediyesi olarak Harput'un güçlü birikimiyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınmasına ilişkin çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Yanılmaz, "Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden başvuruda bulunduk.Yaptığımız restorasyon çalışmalarıyla bu değerlerimizi aslına uygun olarak yeniden ayağa kaldırıyoruz. Sokak sağlıklaştırma çalışmaları, kitabelerin ve mezar taşlarının okunmasına ilişkin çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Şehrin tarihi mirasının yaşatılması ve geleceğe taşınması noktasında titiz bir çalışma sürdürüyoruz" dedi.
Harput'un aynı zamanda bir ilim merkezi olduğuna dikkat çeken Yanılmaz, "1700'lü ve 1800'lü yıllarda Harput'ta bulunan Kur'ra Üniversitesi'nin dünyada güzel Kur'an- Kerim okumak isteyenlerin tek eğitim merkezidir. Harput sahip olduğu birikimiyle inanç, sanat ve kültür turizmi açısından çok önemli bir kimliğe sahip. Harcının sütten yapıldığı anlatılagelen ve Süt Kalesi olarak bilinen Harput Kalesi, Pisa Kulesi'nin iki katı değerinde bir eğime sahip Ulu Camii minaresiyle, konaklarıyla, kültür evleriyle ve yapacağımız sokak dokusunu oluşturma çalışmalarıyla Harput'u sahip olduğu o köklü kimliğine kavuşturacağız. Harput tarihi kimliği, kültürü ve sanatıyla UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi hak ediyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi 2017 Haziran ayında açıklanacak ve biz o tarihe kadar çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Harput'un bu listeye dahil olacağına inanıyorum" diye konuştu.
(CK-HİV-Y)

10.05.2017 17:53:36 TSI
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