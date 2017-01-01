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Vali'den Komutan'a 'hayırlı olsun' ziyareti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ahmet H. Nayir, göreve başlayan Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.

Tuğgeneral Bülent Tatkan tarafından karşılanan Vali Ahmet H. Nayir şeref defterini imzaladı.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Tatkan, günün anısına Vali Nayir'e, Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığının amblemini takdim etti.

Tuğgeneral Tatkan ile bir süre görüşen Vali Nayir, 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. (EFE)



10.05.2017 17:56:04 TSI

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