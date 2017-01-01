unceli'de Engelliler Haftası etkinlikleri

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Tunceli'de Engelliler Haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA)  Tunceli'de Engelliler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

10-16 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Engelliler Haftası'nın açılış program gerçekleşti. Tunceli Atatürk Stadyumunda düzenlenen açılış programında, engelli çocuklar çeşitli alanlarda düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Türkiye'de yaklaşık 7,5 milyon engelli vatandaşın olduğunu belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Hasan Çiçek, "Bu vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüyle doğru orantılıdır. Hükümetimiz makro düzeyde ülkemizdeki tüm vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü için ciddi bir çaba harcanmaktadır. Bizler de Tunceli Valiliği ve belediyesi olarak mikro düzeyde ilimizde yaşayan engellilerin sorunlarının çözümü için ciddi bir gayret içindeyiz" dedi.

Engelli bireylerin topluma karışmasını kolaylaştırmak ve bunun önündeki engelleri kaldırmak için tüm binaların engeli vatandaşlara uygun olarak yapılması gerektiği ifade eden Çiçek, "Son bir iki yıllık süreç içerisinde engelli vatandaşlarımızın kullandığı kaldırımlara sarı bantlar döşeyerek onların erişebilirliğini artırmaya çalıştık. Belediye olarak inşaat ruhsatlarından tutun yapı kullanım izinlerinin verilmesine kadar bütün süreçlerde binaların engellilerin erişimine uygun hale getirip getirilmediği noktasında sıkı denetimler yaptık. Valilik olarak kamu binalarının engelli erişimine uygun hale getirilmesi için ciddi çalışmalar yürüttük" diye konuştu.

Konuşmanın ardından engelli öğrenciler için atletizm müsabakası düzenlendi. Müsabakada dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Uçurtma şenliği etkinliğinde ise engelliler doyasıya eğlendi.

Engelliler Haftası açılış programına, Tunceli Vali ve Belediye Başkan Vekili Hasan Çiçek, Belediye Başkan Vekili Muzaffer Arslan, Munzur Üniversitesi Rektör Yardımcısı Rahmi Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şefik Kara, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erdal Kuş, vatandaşlar ve engelliler bireyler katıldı.

(ET-CK-Y)



10.05.2017 17:59:12 TSI

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