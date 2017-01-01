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Osmanlı Mimarisi çeşmeden su yerine şerbet aktı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:55
Osmanlı Mimarisi çeşmeden su yerine şerbet aktı
Osmanlı Mimarisi çeşmeden su yerine şerbet aktı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te, Osmanlı mimarisine göre yaptırılan çeşmeden Berat Kandili dolayısıyla su yerine şerbet aktı.
Kent merkezinde bulunan Şehitler Parkı'ndaki Osmanlı çeşmesinden Berat Kandili münasebetiyle halka şerbet ikramı yapıldı. Şerbetin yanında belediye tarafından helva ikramı da yapılırken, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şehitler Parkı'ndaki programa Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can, AK Parti Bilecik Kadın Kollar Başkanı Ümran Karayiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Okunan duanın ardından Bilecik Belediye Başkan Vekili Nihat Can, kendi elleriyle vatandaşlara helva ve şerbet ikram etti. Ardından tüm İslam Aleminin Berat Kandili kutlayan Can, "Tüm insanlığın Berat'ı kutlu olsun diyoruz ve bugün artık aramızdaki savaşların, sıkıntıların kin ve nefretin bitmesini ve sevginin kardeşliğin hoşgörünün birlik ve beraberliğin dünya üzerinde hakim olması için dua ediyoruz. Gerçekten insanlık kendisine çok büyük kötülükler yapıyor. Bu insanlar arasındaki bu kavganın bu çekişmenin bir an önce bitmesi için bugün Miraç Kandili olan bu günde bu gecede dua edeceğiz" dedi.
(CKT-Y)

10.05.2017 18:04:26 TSI
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