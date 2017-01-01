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Atakum'da kadınlar el emeklerini sergiledi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Atakum Belediyesi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen el sanatları kurslarına katılan kadınlar, yıl boyunca yaptıkları ürünlerini açılan sergi ile beğeniye sundu.

Yalı Kafe'de düzenlenen 'Gelenekten Geleceğe' sergisinin açılışı, renkli görüntüler eşliğinde gerçekleşti. Açılışı, İlkadım Kaymakamı ve Atakum Kaymakam Vekili Turan Atlamaz ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ve konuklar, birlikte gerçekleştirdi.

Atakum Belediyesinin kültürel etkinliklerini, sosyal çalışmalarını ve özellikle de kadınlara yönelik kurslarını takdirle takip ettiğini söyleyen Kaymakam Turan Atlamaz, "Atakum ilçesinde görev yapmaya başladıktan sonra, ilçeyi daha yakından tanıma imkanım oldu. Gördüm ki, her alanda gelişen Atakum ilçesinde, özellikle kültürel etkinlikler ve istihdama dayalı projeler noktasında başarılı bir belediyecilik anlayışı var. Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'yı kutluyorum. Bugün burada gerçekleştirilen sergi de, bu büyük emeğin bir ürünüdür. Mutlu oldum, gurur duydum" diye konuştu.



"Kursiyer sayısı 10 bine ulaştı"

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı ise konuşmasında, gerçekleştirilen kurslar ile sanatsal ve istihdam odaklı çalışmalardan bahsederek, "Atakum Belediyesi olarak, kadınların sosyal ve ekonomik hayat içerisinde hak ettiği yerde olması için çalışıyoruz. Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz kurslarımızda bugün itibariyle 3 bin kadın, kurslarımızdan faydalanıyor. Göreve geldiğimiz günden bu güne, kurslarımıza katılan kadın sayısı 10 bine ulaştı. Bu kurslarımıza katılanların büyük çoğunluğu artık, el emeği ürünleriyle ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Bundan daha büyük bir gurur olamaz. Bugün gerçekleşen sergi de çalışmalarımıza aldığımız en güzel karşılıktır. AKSEM çatısı altında, özellikle unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarının yaşatılmasına özen gösteriyoruz. Bu anlamda büyük bir çabamız var. Sergimize adını veren 'Gelenekten Geleceğe' adı da buradan geliyor. Türk el sanatlarını güncelleştirerek yaşatmak, talebi arttırırken kadınlarımıza istihdam ve ekonomik destek sağlıyor" şeklinde konuştu.



Ürünler beğeni topladı

Büyük katılımın sağlandığı açılışın ardından beğeniye sunulan el emeği ürünler, davetliler tarafından da büyük beğeni topladı. Sepet örücülüğü, filografi, feretiko, mefruşat, karaviçe, tel kırma, kurdele nakışı, Brezilya nakışı, ipek kozası ürünleri, giyim tasarım, resim, kazaziye, hüsnü hat, iğne oyası, seramik, kokulu taş, üç boyutlu rölyef başta olmak üzere onlarca farklı daldaki kurslara katılan kadınlar, stantların başında ürünlerinin yapılışını ve tarihçelerini anlattı. Halkoyunları gösterileri ve türkü dinletileri eşliğinde devam eden sergi, iki gün boyunca açık kalacak.

(SAM-SLH-Y)



10.05.2017 18:05:40 TSI

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