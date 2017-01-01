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SANKO Okulları III. Kültür ve Sanat günleri

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 17:57
SANKO Okulları III. Kültür ve Sanat günleri
SANKO Okulları III. Kültür ve Sanat günleri
- Etkinlik kapsamında şiir dinletisi düzenlendi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Özel SANKO Okulları III. Kültür ve Sanat Günleri, şiir dinletisi ile başladı.
Abdulkadir Konukoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe, Özel Sanko Okulları Danışma Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, Genel Müdür Melike Toklucu, Özel Sanko Koleji - Fen ve Teknoloji Lisesi Müdürü Mutlu Koçağra, Özel Sanko Ortaokulu Müdürü Uğur Çekici, Özel Sanko İlkokulu Müdürü Hülya Bingül, veliler ve öğrenciler katıldı. Özel SANKO Fen ve Teknoloji Lisesi ve Özel SANKO Koleji öğrencilerinin izleyicileri büyüleyen performanslarının sergilendiği etkinlikte, Sezai Karakoç, Aşık Veysel, Abdürrahim Karakoç, Atilla İlhan, Ahmet Arif, Faruk Nafiz Çamlıbel, Nazım Hikmet, Özdemir Asaf ve Ataol Behramoğlu'nun şiirlerine ezgiler eşlik etti. Aşık Veysel'in türkülere can veren şiirleri, Atilla İlhan'ın aşka dair dile getirdikleri, Sezai Karakoç'un derin anlamlar taşıyan, Özdemir Asaf'ın ise nezaketini yansıttığı dizelerinden sonra Faruk Nafiz Çamlıbel'in "Sanat" şiiriyle sahnelenen "Harmandalı", izleyenleri efeler diyarına götürdü.
Dinleti, Türk bayrakları eşliğinde "Memleketim" adlı şarkının hep birlikte seslendirilmesiyle son buldu.
(LO-SD-Y)

10.05.2017 18:06:34 TSI
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