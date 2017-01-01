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Engelliler için yürüdüler



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - 10-16 Mayıs Engelliler Haftası sebebiyle Kırıkkale'de engellilerin haklarına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Kırıkkale Valiliği, İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Kırıkkale Üniversitesi Engelsiz Yaşam Birimi tarafından düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar katıldı. Kırıkkale Belediyesi önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Yürüyüş sonrası düzenlenen etkinlikte konuşan Vali M. İlker Haktankaçmaz, "Engellilerin sorunlarının çözümü öncelikle bilinç gerektiren bir şey. Çoğu durumda ben de bizzat görüyorum, örneğin engelliler için ayrılmış bir park yeri var. Bunu bilmesine rağmen park edenler var, örneğin bir engelli rampası var dikkat etmeden oraya aracını bırakıp geçenler var. Sonrasında o rampayı kullanacak engelli arkadaşımız çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Dolayısıyla ülkemizde esasında yaşadığımız engelli kardeşlerimizin yaşadığı sorunların büyük bir kısmı bu bilinç yetersizliğinden kaynaklanıyor" dedi.



"Engellilerin sorunları, bütün insanlığın sorunu"

Engelli vatandaşların yaşadıkları problemlerin, bütün insanlığı ilgilendirdiğine değinen Kırıkkale İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Hatice Uğurlu, "Engellilerin normal bir hayat sürmeleri sosyal hayata katılımlarının artırılması, yaşam standartlarının yükseltilerek toplumda hak ettikleri yeri almaları, aynı zamanda çağdaş toplum anlayışının da bir gereğidir. Engelli vatandaşlarımızın hakları bu hakların korunarak, toplumsal hayattan kopmadan, dışlanmadan, herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan, engellenmeden yaşamaları anayasamız ve devletimizin teminatı altındadır" ifadelerini kullandı.

(MT-SLH-Y)



10.05.2017 18:11:26 TSI

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