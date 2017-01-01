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Beyşehir'de 10 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü kutlandı



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde 10 Mayıs Dünya Göçmen Kuşlar Günü, Beyşehir Gölü kıyısında kutlandı.

Etkinliğe katılan Orman ve Su İşleri 8.Bölge Müdür Yardımcısı Rıza Kamil, Dünya Göçmen Kuşlar Günü'nün 2006 yılından beri her yıl 10 Mayıs tarihinde kutlandığını belirterek, "Bugünün önemine binaen dünyadaki göçmen kuşların yaşam ortamları, göç hareketleri ve sonuçlarıyla ilgili bir farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız" dedi. Bir yerde kuşlar yoksa canlı yaşamın da olmayacağına da vurgu yapan Kamil, canlı yaşamın en önemli belirtisinin buradaki kuş varlığı ve kuş cıvıltılarının olması olduğunu söyledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak, Türkiye'nin önemli göç yolları üzerinden bulunmasından dolayı birtakım faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Kamil, "Ötücü kuşlardan tutun da yırtıcılara kadar kuşlar tüm doğadaki canlı hayatın sürdürülmesi için vazgeçilmezlerdir. Onun için bugünlerde bu göçmen kuşların olduğu günlerde, hep yere bakmayalım, yukarıya bakalım. Çünkü onların süzülüşünü seyretmek hakikaten olağanüstü bir olay. Dünyada biliyoruz ki, 50 milyar bir göçmen kuş hareketliliği var. Avrupa'dan Afrika'ya, Afrika'dan Avrupa'ya 5 milyara yakın bir kuş hareketliliği var. Kuşlar niye göç ediyor, bazen bulundukları ortamda sıcak soğuk transferler ve yiyecek bulamamalarından, bir de başka bir görüşe göre kuşların üzerinde sanki biyolojik bir saatlerinin bulunması, biyolojik mevsimsel hareketleriyle iç güdüleriyle davranarak göç hareketliliği yaptıkları söyleniyor. Kuşlar, göç ederken, bazı yerlerde dinlenerek, mola verebiliyorlar. Bu kuşlara vatandaşlar olarak zarar vermememiz lazım ve onların göç hareketliliğini kolaylaştırmamız gerekiyor" diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kuş Gözlem Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Arslan ise, Beyşehir Gölü'nün hem göçmen kuşların uğrak yeri, aynı zamanda da üreme yeri olarak kullanıldığını dile getirerek, "Sayıları zamanla değişkenlik arz ediyor ama Beyşehir, leylek kolonileri bakımından gerçekten çok özel bir yere sahip. Gerçekten bir yerde kuş varsa, orası sağlıklı çevre oluyor. Biz ne kadar şanslıyız ki, böyle bir günü böyle güzel bir yerde kutluyoruz. Bu mutluluk veriyor bize" şeklinde konuştu.

Göl kıyısında dünya göçmen kuşlar günü etkinliği kapsamında bir araya gelen kuş topluluğu üyeleri teleskop ve dürbünlerle kuş gözlemi de yaptı. Etkinliğe ayrıca Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener ve kuş topluluklarına üye öğrenciler katıldı.

(ARÖ-FM-Y)



10.05.2017 18:13:34 TSI

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