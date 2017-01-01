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Sargın'dan minik öğrencilere yerel yönetim dersi



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, öğrencilere mahalli idareleri anlattı.

Belediye Başkanı Osman Sargın, Selçuk İlkokulu'nun daveti üzerine 4. sınıflara sosyal bilgiler dersinde belediyeler hakkında bilgiler verdi. Sargın, "Belediye başkanı olarak bizler İçişleri Bakanlığına bağlıyız. Özel kanunlarla şehirleri idare ederiz. İnsanların bütün ihtiyaçlarını kanunlar çerçevesinde karşılarız. Mesela hasta ise hastalığıyla ilgili yardım eder, fakirse onlara yemek götürülür. Yolları bozuksa yollarını yapar, aklınıza gelebilecek her türlü imkanları halka sağlamaya çalışırız. Bir belediye başkanı tek başına hiçbir zaman karar veremez. mesela İznik'in nüfusu 50 binden az olduğu için 15 tane meclis üyesi vardır. 50 binden fazla olsa 25 tane meclis üyesi olur. Yüzde ellinin bir fazlası evet derse bir proje yapılır. Yani belediye başkanı kendi kafasına göre işler yapamaz. Demokrasi dediğimiz budur" dedi.

(MŞ)



10.05.2017 18:14:24 TSI

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