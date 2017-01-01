4 il için toz taşınımı uyarısı
ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Meteorolojik uydulardan alınan son görüntüler ve yapılan değerlendirmelere göre Elazığ, Malatya, Adıyaman ile Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli güneyli rüzgarla birlikte toz taşınımı bekleniyor"denildi.
Olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen merkez, özellikle görüş mesafesinin azalması ve hava kalitesindeki düşüşe dikkat çekti.
(HİV-Y)
10.05.2017 18:15:40 TSI
NNNN