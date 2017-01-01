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Başkonsolos Began Muhic, Başkan Işık'ı ziyaret etti

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:17
Başkonsolos Began Muhic, Başkan Işık'ı ziyaret etti
Başkonsolos Began Muhic, Başkan Işık'ı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - Biga Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen Bosna Hersek ile ticari ve kültürel ilişkileri geliştirme toplantısına katılma için Biga'ya gelen Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Began Muhic, Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Eşref Temiz ile birlikte Biga Belediye Başkanı İsmail Işık'ı ziyaret etti.
Ziyarette Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ticari ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin önemli olduğuna değinen Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, "Biga ile Bosna Hersek arasında önemli bir bağ var. Bu kültürel anlamda gelişen ilişkilerin ekonomik anlamda da desteklenmesi çok anlamlı olur. Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı'mızın da Bigalı Eşref Temiz ağabey olması bu ilişkilerin geliştirilmesi açısından çok önemli. Bosna Hersek'in daha fazla gelişmesi, güçlenmesini önemsiyoruz. Bu da ekonomik güçlenme ile olur" ifadesini kullandı.
Bosna Hersek İstanbul Başkonsolosu Began Muhic ise, "Biga'da belediye başkanımız ile tanışmaktan büyük memnuniyet duyduk. Kültürel ilişkilerimizin ekonomik ilişkilerle beslenmesi için çalışmalara başlamak istiyoruz. Bu nedenle Biga'dayız" dedi. Ziyaret sonunda Biga Belediye Başkanı İsmail Işık, Başkonsolos Began Muhic'e Biga Belediyesi logolu şilt hediye etti.
Biga Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında gerçekleştirilen programla Bosna Hersek'in Biga Fuarı'nda ülke olarak stant açmaları, bu sayede iki ülke iş adamlarının bir araya gelmesi hedefleniyor.
Ziyarette Bosna Hersek ile İlişkileri Geliştirme Merkezi Genel Sekreteri Cenita Kocaman, Biga Kent Konseyi Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Sedat Şahin, Biga Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Melih Akyıl, Biga TSO Genel Sekreteri Mustafa Mutlu da yer aldılar.
(GD)

10.05.2017 18:26:51 TSI
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