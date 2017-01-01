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Çanakkale emlak inşaat ve yapı malzemeleri tanıtım günleri

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:23
Çanakkale emlak inşaat ve yapı malzemeleri tanıtım günleri

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de emlak, inşaat ve yapı malzemeleri tanıtım günleri 25,26,27,28 Mayıs tarihlerinde Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilecek.
Remzi Can'ın kurucusu olduğu Çanakkale Emlak Dünyası Dergisi önderliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan emlak, inşaat ve yapı malzemeleri tanıtım günlerinin 25 - 28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tanıtım günlerini geleneksel hale getirmek istediklerini söyleyen Remzi Can, "Emlak, inşaat ve yapı malzemeleri sektörünün lider firmalarının en önemli projelerinin ve ürünlerinin yer aldığı tanıtım günleri etkinliğinde, sektörün öncü firmalarının tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin daha geniş yatırımcı ve tüketici kanalına sunabilecekleri bir iş platformu konumu ve bunun yanı sıra son tüketicinin de konut ve yapı malzemeleri konusunda ki ihtiyaçlarına uygun çözüm bulabildikleri bir organizasyon olacak" dedi.
(GD)

10.05.2017 18:31:53 TSI
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