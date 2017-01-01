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Battalgazi Belediyesi Trafik Haftasını kutladı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:23
Battalgazi Belediyesi Trafik Haftasını kutladı
Battalgazi Belediyesi Trafik Haftasını kutladı
- Belediye Başkanı Gürkan: "Yolların kralı olmaz yolların kuralı olur"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediyesi tarafından Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikte konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,"Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur"dedi.
Karayolu Trafik Güvenliği Haftası kutlamaları kapsamında Battalgazi Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında gerçekleştirilen etkinlikte şiir, kompozisyon ve resim yarışması düzenlenirken öğrencilere sürüş eğitimi de verildi.
Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, trafik güvenliğinin önemine dikkat çekerek, "Yolların kralı yoktur. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Eğer biz kurallara dikkat edersek memleketimiz açısından maddi, manevi ve can kaybına, netice itibariyle büyük kayıplara sebep veren bu trafik kazalarından mütevellit zarardan uzak durmuş oluruz. Maddi hasarlar şu veya bu şekilde yerine getirilir. Ama can kaybını bir daha yerine getirme şansı söz konusu değildir. Eğer biz kurallara uyarsak, kaidelere uyarsak, netice daha üst seviyeye çıkar. Kazalarda ölenlerin yüzde elliye yakını şoför sürücüler. Bu da acı bir gerçek. Onun için demek ki biz bu şoförlerimizi eğitirken ve ehliyet verirken yeterli eğitim, zihninde kalıcı izli bir eğitim formatına büründüremiyoruz. Bu can kayıplarının önüne geçmek için iyi bir eğitim şart" ifadelerini kullandı.
Başkan Gürkan'ın yaptığı konuşma sonrası Trafik Güvenliği Haftası kapsamında düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program pasta kesimi ve öğrencilerin araçlarla yaptığı sürüş eğitimi sonrası sona erdi.
Etkinliğe, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Harun Özdemir, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Metin Geyiktepe, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Bülent Eriş, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Saruhan, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Şule Özkan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Karataş, Mustafa Sayın, Zafer Kırçuval, Abdulvahap Şerefhanlı, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(BT-OE-Y)

10.05.2017 18:32:35 TSI
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