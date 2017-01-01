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Azerbaycan Bulvarı ve Haydar Aliyev Parkı açıldı

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:24
Azerbaycan Bulvarı ve Haydar Aliyev Parkı açıldı
Azerbaycan Bulvarı ve Haydar Aliyev Parkı açıldı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yatırımlarından Azerbaycan Bulvarı ve Haydar Aliyev Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.
Dadaşköy yolu üzerinde 42 bin 146 metrekarelik alan üzerine kurulan sosyal donatı alanı gerek içerik gerekse de estetiksel görünümüyle kentin yeşil hayatına ayrı bir perspektif kazandırdı. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev ile diğer yetkililerin katıldığı açılış töreninde ilk önce günün anlam ve önemi belirtildi. Vali Azizoğlu, törende yaptığı konuşmada, "İki devlet tek millet olan Azerbaycan ve Türkiye Türklerinin kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine vesile olan bu yatırımdan ötürü Erzurum Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bu güzel bulvarın Azerbaycan'ın adını taşıması da bizim açımızdan ayrı bir gurur ve onur vesilesidir. Malumunuz bundan 100 yıl önce Mehmet Emin Resulzade 'Bir kez yükselen bu bayrak bir daha inmez' demişti. Azerbaycan bayrağı bir kere gönderde dalgalanmaya başladı ve bir daha inmeyecektir. Anadolu ve Azerbaycan Türkleri, ay yıldızlı bu iki bayrağı gönderde kıyamete kadar dalgalandırmak için söz ve iman birliği etti. Bu parkın ve bulvarın bu kardeşliğin simgesi olmasını temenni ediyorum" dedi. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz de, "Türk tarihi her yüzyılda önemli liderler çıkarmıştır. İşte bu liderlerden biri de Haydar Aliyev'dir. Rusya'da komünist ihtilal olduktan sonra beş önemli Türk Cumhuriyeti vardı. Azerbaycan bu komünist baskısını Haydar Aliyev sayesinde çok hafif sıyrıklarla atlattı. Haydar Aliyev medeni kanunda, tarım ve sağlıkta çok ciddi reformlar yaptı. 400'e yakın fabrika açtı. Çok yetenekli ve kabiliyetli bir liderdi. Başkanımıza bu ahde vefadan ötürü çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guliyev de, "Bugün bu gururu bize yaşattığınız için Başkanımız Mehmet Sekmen'e çok teşekkür ediyorum. Haydar Aliyev Türk dünyasının büyük liderlerinden biridir. Bu birlik, bu bilgelik bizim gelecekte güçlü olmamızın temelidir. Bayraklarımız hep yan yanadır. Dünya'nın yan yana durunca en güzel olan iki bayrak Azerbaycan ve Türk bayrağıdır. İki devletimizin bu güçlü bağını bize bir daha yaşattığınız için sizlere şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, konuşmasında şunları kaydetti: "Bugün Bilge Lider Haydar Aliyev'in doğumunun 94'ncü yıldönümü Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak istedik ki panel ve açılışlarla Bilge Lider Haydar Aliyev ve Can Azerbaycan'ı İslam şehrinde bir kez daha yaşatalım. Güçlü tarihi köklere sahip olan Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, sarsılmaz bir iradenin temelinde giderek daha da güçlenmektedir. Bilge lider Haydar Aliyev'in seslendirdiği 'Bir millet iki devlet' ifadesi acıda, kederde ve sevinçte iki ülkenin birbirine olan sıkı bağıyla ilelebet payidar olacaktır. Şehri Vefa Erzurum'un can Azerbaycan'a duyduğu sevgiyi, ilgiyi ve bu kardeşlik hissiyatını daha da güçlendirmek için bulunduğumuz alana Azerbaycan Bulvarı ve parka da Değerli Devlet Adamı Bilge Lider Haydar Aliyev'in adını verdik. 42 bin 146 metrekarelik bu alanda inşa edilen içerisinde kaya bahçeleri, kamelyalar, piknik alanları, çocuk oyun alanları, bisiklet yolu, spor alanları, yürüyüş yolu, otopark ve daha birçok sosyal donatı biriminin bulunduğu Haydar Aliyev Parkı, şehrimizin en önemli dinlenme merkezlerinden biri olacak." Konuşmaların ardından bulvar ve parkın açılışı yapıldı.
(ERZ-Y)

10.05.2017 18:33:15 TSI
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