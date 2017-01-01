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Belediye Başkanı Gürkan akademisyenlerle bir araya geldi

10 Mayıs 2017 Çarşamba, 18:24
Belediye Başkanı Gürkan akademisyenlerle bir araya geldi
Belediye Başkanı Gürkan akademisyenlerle bir araya geldi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen 'İslam ve Yorum' adlı uluslararası sempozyuma katılmak üzere Malatya'ya gelen akademisyen ve katılımcılarla bir araya geldi.
Başkan Gürkan, 'İslam ve Yorum' adlı uluslararası sempozyuma katılmak üzere Malatya'ya gelen akademisyen ve katılımcılarla Orduzu Galip Demirel Çınar Park'ta verilen yemekte bir araya geldi.
Burada bir konuşma yapan Gürkan, dini istismarlara karşı diyanete, ilahiyatçılara ve milli eğitime büyük görevlerin düştüğünü belirterek, "Eğer bugün bir 15 Temmuz hadisesini yaşadıysak, burada Diyanetimizin de, fakültelerimizin de, Milli Eğitimin de dini tedrisat yapan İmam Hatiplerimizin de suçu ve günahı vardır. Bu anlamda da kendi sorumluluğumuzu ve özeleştirimizi yerine getirmemiz gerekir. Biz Din Kültürünü ve Ahlak Bilgisini başta ailemizden öğrendik. Daha sonra hocalarımızdan veya okuduğumuz kitaplardan öğrenmeye çalıştık. Aslında din çok sade açık ve berraktır. Herkesin anlayacağı şekilde de emr olunmuştur. Ama bizler dini o kadar yozlaştırıyoruz ki, anlamaktan ve anlatmaktan çok zorlanıyoruz. Bu konuya özellikle dikkat çekmemiz gerekir. Bu memlekette hocalarımız bize abdesti bozan şeyleri öğrettiler, namazı bozan şeyleri öğrettiler, orucu bozan şeyleri öğrettiler ama, imanı bozan şeyleri bir türlü öğretmediler. Hiç ağızlarına da almıyorlar. Asıl olan imanı bozan şeylerdir. Çünkü iman olmazsa ne namazın, ne orucun, ne de diğer ibadetlerin manası kalmaz. Bu noktada ilimizde tüm öğretim görevlilerinin hazır olduğu bir sempozyum düzenlenmesi Malatya için bir şanstır. Türkiye açısından da buradan çıkan sonuçların yazılı metne dönüştürülmesi de şanstır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Yemeğe, Battalgazi belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fikret Karaman, akademisyenler ve davetliler katıldı.
(BT-OE-Y)

10.05.2017 18:33:30 TSI
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