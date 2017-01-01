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Başkan Akdemir Berat Kandilini kutladı



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MALATYA (İHA) - Kale Belediye Başkanı Cemal Akdemir, Berat Kandilini kutlayarak, İslam Alemi için birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

Kale Belediye Başkanı Akdemir, Berat Kandilinin kutsal bir gece olduğunu belirterek, "Günahlardan arınmayı ve Allah'ın mağfiretine ulaşmayı ifade eden Berat Kandili, duaların kabul edildiği bereketli zaman dilimlerinden biridir. Böyle önemli gün ve geceler, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşandığı anlardır. Bu önemli gecenin daralan kalplere aydınlık, zor durumda olanlara kolaylık vesilesi olması en büyük temennimizdir" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



10.05.2017 18:58:32 TSI

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