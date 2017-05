YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edremit'te yemek yarışması

- Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli:

- "Belediyemizi bir enkaz halinde alıp kurumsallaşmasını gerçekleştirerek, vatandaşımıza hizmet edecek hale getiriyoruz"



İbrahim İlhan

VAN (İHA) - Van'ın Edremit Belediyesiyle Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen yarışmada, bir birinden güzel damak tatları beğeniye sunuldu.

Edremit-Gebze Su Sporları Merkezinde düzenlenen yarışmaya çok sayıda kadın yaptıkları yemeklerle katıldı. Jüri üyeliğini Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Edremit Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Selçuk Cacim ve Edremit Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hakan Gündoğdu'nun yaptığı yarışma çorba, tatlı ve ana yemek kategorilerinde düzenlendi.



"Her geçen gün ekibimizi yeniliyoruz"

Yapılan sunum öncesi bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Edremit Kaymakamlığı ve belediyesi başta olmak üzere bütün kurumların bir ahenk ve koordine içerisinde çalıştığını söyledi. Çiçekli, "Çalışmalarımızdaki uyumu arttırarak devam ediyoruz. Belediyemizi bir enkaz halinde alıp kurumsallaşmasını gerçekleştirerek, vatandaşımıza hizmet edecek hale getiriyoruz. Bu kapsamda her geçen gün ekibimizi yeniliyoruz. Ekibimiz içinde yeni arkadaşlarımız dahil oldukça yeni ve güzel projelerde gündeme geliyor. Bu çalışmamız da Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Nevzat Beyin gayretiyle ortaya çıktı. Ben kendisine hepinizin huzurunda teşekkür etmek istiyorum" dedi.



"Biz büyük bir aileyiz"

Daha geniş katılımlı ve büyük projelere açık olduklarını da dile getiren Atıf Çiçekli, "Biz büyük bir aileyiz. Her işi biz yapıyormuşuz gibi bir algı oluşuyor. Bu algıdan rahatsızım. Ekibimizde çok değerli arkadaşlarımız var, bu çalışmalarımızı bu arkadaşlarımız gündeme getiriyor. Proje hazırlıyor ve bizler de elimizden geldiğince destek oluyoruz. Ben şimdiden bunu bir yarışma değil, bir hasbıhal ve bir araya gelme fırsatı olduğunu ifade etmek istiyorum. Tabi bu tarz organizasyonlarda olduğu gibi bundan da birinci, ikinci ve üçüncü çıkacaktır. Ben bütün hanımların şimdiden affına sığınmak istiyorum. Her biri ciddi gayretler göstermişler. Damak tadımızın bize müsaade ettiği çerçevede bir derecelendirme yapacağız. Bu kapsamda ödüllerimizi vereceğiz. Ben hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Teşriflerinizden dolayı sağ olun, var olun" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslara katılan kursiyer kadınlar, yaptıkları yemeklerin sunumunu gerçekleştirdi. Jüri üyelerinin zorlandığı yarışmanın sonunda çorbada Hüsna Fırat 'kıymalı sebze çorbası', tatlıda Tuba Keskin 'sadrazam lokumu tatlısı' ve ana yemek kategorisinde ise Saliha Potuk 'keşkek' yemeğiyle birinci oldu.

Üç ayrı kategoride dereceye girenlere Atıf Çiçekli tarafından tam, çeyrek ve gram altın ile teselli ödülü ve sertifika verildi.

Edremit Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin sahnelediği tiyatro gösterisinin ardından program son buldu.

10.05.2017

